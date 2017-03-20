Эксперт: меморандум Украины с МВФ будет переписываться

РИА Новости Украина

Экономист, руководитель проекта "Путь к успеху" Андрей Блинов высказался, почему украинский вопрос исчез из повестки дня заседания МВФ, а также, почему до сих пор никто так и не видел текста меморандума.

"Тот меморандум, который появился на сайте одного из политических объединений, очень похож на украинскую версию того меморандума, который должен был 20 марта рассматривать МВФ, но события связаны с макроэкономическими последствиями блокады требуют теперь пересчета макроэкономических показателей, обязательств, взятых украинским правительством. Меморандум, какой бы правильный и точный не был, сейчас будет очевидно переписываться", — заявил Блинов "112 Украина".

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По мнению эксперта, перенос МВФ заседания о выделении Украине очередного транша — это реакция на решение СНБО по блокаде Донбасса. "Это ведет к резкому ухудшению макроэкономического прогноза, к потере доходов бюджета, цифр по платежному балансу. Фонд говорит, что должны пересчитать макропоказатели. Речь не идет об аспектах, связанных с пенсионной, земельной реформами. МВФ говорит, что надо пересчитать макроэкономическую базу..", — подчеркнул экономист.

На вопрос, о каких расчетах идет речь, он уточнил: "Оценки в отношении потери сектора экономики от блокады Донбасса и "национализации" предприятий привели к тому, что среднедневная выплавка на металлургических заводах Украины сократилась более чем на 20% по сравнению с прошлым годом..для госбюджета — это недопоступления в рамере 5% сводного бюджета — это не менее 50 млрд гривен, по валютной выручке — от 1,5 до 4 млрд долларов. А мы говорим о транше в 1 млрд долларов, то есть потери от блокады они больше, чем любая сумма транша".

Блинов уверен, что на этой неделе Украине транша не видать. При этом эксперт подчеркнул, что МВФ остается одним из последних инструментов международного влияния на Украину, который требует лишь здорових реформ.

Как сообщалось, в понедельник, 20 марта, МВФ должен был рассмотреть вопрос о выделении Украине четвертого транша кредита. Но за день до этого украинский вопрос исчез из повестки дня совета директоров МВФ.

Фонд решил проанализировать последствия от блокады для украинской экономики. Пока с новой датой заседания Совета директоров по украинскому вопросу Фонд еще не определился.