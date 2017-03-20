Хроника 19 марта: отсрочка транша МВФ, визит зарубежных политиков в Крым

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В воскресенье, 19 марта стало известно, что из-за блокады Донбасса МВФ перенес вопрос по Украине, Россия приравняла паспорта ДНР и ЛНР к паспортам Украины, а Франк-Вальтер Штайнмайер официально вступил в должность президента Германии. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Из-за блокады Донбасса МВФ перенес вопрос по Украине

МВФ перенес рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы сотрудничества с Украиной для оценки возможного пересмотра макроэкономических показателей в 2017 году в связи с блокадой Донбасса, заявил премьер Владимир Гройсман. Внеочередное заседание комитета Национального банка по монетарной политике состоится 20 марта. Согласно информации, обновленные макропрогнозы будут предоставлены МВФ.

Россия приравняла паспорта ДНР и ЛНР к паспортам Украины

На территории России для граждан, получивших паспорта ДНР и ЛНР, действуют те же миграционные правила, что и для граждан Украины. По информации СМИ, российские власти не стали давать жителям ДНР и ЛНР упрощенный порядок пребывания на территории страны. Они могут находиться на территории России, не имея вида на жительство, не более 90 дней подряд, после чего должны на 90 дней покинуть страну.

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Здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета

В ночь на понедельник на улице Степана Бандеры в Ровно произошел взрыв, в результате которого повреждена стена и крыша гаражного помещения Управление патрульной полиции. "Полицейские установили, что взрыв на территории административного здания патрульной полиции состоялся в результате действия выстрела из противотанкового гранатомета. При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили тубус от РПГ-22", — сообщили в Нацполиции.

Победа украинского гимнаста Верняева на Кубке мира

Украинец Олег Верняев одержал победу в многоборье на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который прошел в немецком Штутгарте. На турнире EnBW DTB-Pokals гимнаст набрал сумму 84.899 балла. Верняев опередил японца Казума Кайя (84,398 балла) и Веи Суна из Китая (82,898). Украинец показал лучший результат в упражнениях на брусьях и в опорном прыжке. На кольцах Верняев занял 2-е место, а в упражнении на коне — 3-е место.

В Крым прибыла делегация европейских и украинских политиков

В воскресенье, 19 марта, европейские и украинские политики прибыли в Крым с трехдневным визитом. "Их приезд в очередной раз подтверждает, что западные политтехнологи перестарались с демонизацией России. Сегодня парламентарии многих стран, в том числе европейские, едут в Крым, чтобы затем рассказать своему народу о реальном состоянии дел на полуострове", — сказал заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

День рождения Лины Костенко

Накануне п резидент Украины Петр Порошенко поздравил украинскую поэтессу Лину Костенко с днем рождения. В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман также на своей странице в Facebook отметил, что острое перо Лины Костенко завораживает украинцев своей искренностью и патриотизмом. "Лина Васильевна, вы — настоящее воплощение украинской души!" – подчеркнул премьер-министр.

Беспорядки в Париже

Полицейские применили слезоточивый газ в ходе столкновений с демонстрантами в Париже, которые протестуют против насилия со стороны правоохранителей. Три человека были задержаны. Во время стычек двое полицейских получили легкие травмы, они были доставлены в госпиталь. Во время демонстрации были разбиты окна в отделениях нескольких банков. Несколько тысяч человек вышли на улицы Парижа в воскресенье. Демонстранты, возглавлявшие колонну, держали в руках большой транспарант с надписью "Правосудие и достоинство, остановите безнаказанность полиции".

Штайнмайер официально вступил в должность президента Германии

В президентском дворце Бельвю в Берлине состоялась церемония передачи президентской власти Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Экс-главу МИД Германии, социал-демократа Франка-Вальтера Штайнмайера избрали президентом Германии. "За" кандидатуру политика проголосовал 931 человек, всего было подано 1 тысяча 239 действительных голосов участников Федерального собрания. Для избрания в первом туре Штайнмайеру нужно было набрать 631 голос.

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В мире существует много праздников, которые люди отмечают, исходя из своей принадлежности к той или иной социальной группе — День пенсионера, День босса, День влюбленных, День предпринимателя… Недавно этот список пополнился еще одним праздником — Международным днем клиента. В отличие от дат, веками обрастающих традициями, День клиента только еще начинает завоевывать известность в мире. Впервые он отмечался 19 марта 2010 года.