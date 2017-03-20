МВФ перенес транш для Украины: катастрофа или апокалипсис?

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Снова без денег

В понедельник, 20 марта, МВФ должен был рассмотреть вопрос о выделении Украине четвертого транша кредита. Но за день до этого украинский вопрос исчез из повестки дня совета директоров МВФ.

Фонд решил проанализировать последствия от блокады для украинской экономики. Пока с новой датой заседания Совета директоров по украинскому вопросу Фонд еще не определился. "Заседание Совета директоров, назначенное на 20 марта, было отстрочено, чтобы оценить влияние последних событий на программу сотрудничества. МВФ рассчитывает сообщить о новой дате заседания в ближайшее время", — говорится в сообщении.

Позднее в Минфине признались: перенос сроков проведения заседания совета директоров МВФ вызван потребностью в уточнении расчетов экономических последствий блокады Донецкой и Луганской областей.

"Уточнение этих расчетов важно для обеих сторон ради максимальной эффективности программы. Соответствующие консультации уже начаты. Планируем их завершить в кратчайшие сроки", — отметил министр финансов Александр Данилюк.

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В свою очередь Нацбанк намерен в понедельник, 20 марта, провести внеочередное заседание для обновления макроэкономических прогнозов с учетом блокады. Как отмечает фингрегулятор, это должно способствовать ускорению выделения МВФ очередного транша.

Виновата блокада?

Одним из первых напрямую обвинил участников блокады в том, что именно из-за них МВФ отворачивается от Украины, спичрайтер президента Олег Медведев. "С точки зрения макроэкономической, финансовой и реформаторской Украина получила ок, но когда транш был уже в кармане, на авансцену истории выскочили "блокаднички". Вот еще одно последствие их антиукраинской диверсии", — высказался он.

Глава Минфина Александр Данилюк, поясняя причины отсрочки, попытался смягчить формулировку, заявив, что перенос вызван "исключительно потребностью в уточнении расчетов по экономическим последствиям от мер, принятых Украиной в ответ на блокаду и захват украинских предприятий на неподконтрольных территориях". Юлия Тимошенко/Facebook Юлия Тимошенко "разоблачила" сговор с МВФ по уничтожению Украины

Однако из его слов также выходило, что перенос связан с решением СНБО о блокаде Донбасса.

Прокомментировал причины переноса МВФ рассмотрения вопроса по Украине и премьер Владимир Гройсман. По его словам, такое решение связано с необходимостью оценки МВФ возможного пересмотра макроэкономических показателей в 2017 году.

"Чтобы посмотреть и оценить, какие макроэкономические показатели будут в 2017 году", — сказал Гройсман.

Премьер отметил, что из-за потери горно-металлургическом комплекса Донбасса украинская экономика "будет становится слабее" и правительству придется пересматривать прогноз экономического роста страны.

Какие последствия?

Перенос рассмотрения МВФ оказалось очередной неожиданностью для Украины, тем более, что еще 15 марта президент Петр Порошенко убеждал общественность, что на следующей неделе Украина точно получит очередные 1 миллиард долларов.

Формально эти деньги могли использоваться только в двух целях — на пополнение золотовалютного резерва Украины и для расчетов по предыдущим кредитам. Также от очередного транша зависит продолжение сотрудничества с другими партнерами Украины — Европейской комиссией, Европейским банком реконструкции и развития, Всемирным банком, Европейским инвестиционным банком. Отказ в транше неизбежно понизит Украину в финансовых рейтингах, а потому может поставить под удар другие займы.

По данным "Страны", в ближайшее время должно состояться крупное совещание с участием представителей правительства и Администрации президента, на котором будет объявлено о серьезных угрозах украинской экономике из-за срыва транша. А также будет озвучен некий антикризисный план, включающий в себя "непопулярные меры".

Экономисты уже неоднократно озвучивали возможные экономические последствия блокады. Назывались вероятные потери от 1,5 до 4 миллиардов долларов.

Несмотря на то, что блокада перемещения грузов через линию разграничения длится уже второй месяц, детальной информации о ее влиянии на экономические показатели от правительства еще нет.

Ранее министр финансов Александр Данилюк заявлял, что блокада, если она продлится до конца года, может привести к потере до 2% ВВП.

Нацбанк менее пессимистичен — при худшем сценарии блокада может замедлить экономический рост на 1,3%, то есть, учитывая существующий прогноз в 2,8% потери составят до 1,5% ВВП.

Госбюджет Украины на 2017 год предусматривает инфляцию на уровне 8,1%. Рост ВВП по итогам года должен был составить не менее 3%. МВФ в своих оценках изначально был настроен менее оптимистично. Фонд прогнозировал 2,5% роста ВВП при 8,5% инфляции. Из-за блокады эти показатели стали нереальными.

По данным РБК, в правительстве уже рассчитали, что обменный курс в на конец года из-за влияния фактора блокады может увеличиться на 3 грн/доллар (оптимистический сценарий) или на 5,6 грн/доллар (пессимистический сценарий). Напомним, госбюджет рассчитывался исходя из среднегодового курса в 27,2 грн/доллар. Таким образом, по прогнозам, при обоих сценариях курс к доллару может превысить 30 гривен.