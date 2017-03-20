Павлив: зачем финактивисты USA заблокировали движение транша МВФ в Украину?

РИА Новости Украина

Совет директоров Международного валютного фонда решил перенести заседание по вопросу выделения Украине транша в размере 1 миллиард долларов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на главу регионального представительства фонда в Украине Жерома Вашера.

Как говорится в комментарии Вашера, МВФ в скором времени объявит новую дату заседания совета директоров.

В Министерстве финансов Украины сообщили, что заседание было перенесено из-за необходимости в уточнении экономических последствий торговой блокады Донбасса.

"Уточнение этих расчетов важно для обеих сторон ради максимальной эффективности программы. Соответствующие консультации уже начаты. Планируем их завершить в кратчайшие сроки", – отметил министр финансов Александр Данилюк.

Ситуацию с отсрочкой транша на своей странице в Facebook иронически прокомментировал политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

"Кристин Лагард, директор-распорядитель Международного валютного фонда, объявила блокаду "распилу на крови".



Сегодня ветераны финансовых войн, а также гражданские глобалисты, открыли новый редут имени Дональда Трампа в Вашингтоне, в здании МВФ, что по адресу 19th Street NW.



После чего мирные финансовые активисты заблокировали движение очередного транша в Украину", – написал Павлив.

Напомним, ранее стало известно, что вопрос выделения Украине транша по программе расширенного финансирования (EFF) на 1 млрд долларов пропал из повестки дня совета директоров МВФ 20 марта.