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    Павлив: зачем финактивисты USA заблокировали движение транша МВФ в Украину?

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    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by (301)

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    МВФ отложил вопрос выделения Украине очередного транша, что дало повод политологу Михаилу Павливу провести аналогию с продолжающейся в стране блокадой Донбасса.
    Михаил Павлив, политический эксперт
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Совет директоров Международного валютного фонда решил перенести заседание по вопросу выделения Украине транша в размере 1 миллиард долларов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на главу регионального представительства фонда в Украине Жерома Вашера.

    Как говорится в комментарии Вашера, МВФ в скором времени объявит новую дату заседания совета директоров.

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    В Министерстве финансов Украины сообщили, что заседание было перенесено из-за необходимости в уточнении экономических последствий торговой блокады Донбасса.

    "Уточнение  этих расчетов важно для обеих  сторон ради максимальной эффективности  программы. Соответствующие консультации  уже начаты. Планируем их завершить в кратчайшие сроки", – отметил министр финансов Александр Данилюк.

    Ситуацию с отсрочкой транша на своей странице в Facebook иронически прокомментировал политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

    "Кристин Лагард, директор-распорядитель Международного валютного фонда, объявила блокаду "распилу на крови".

    Сегодня ветераны финансовых войн, а также гражданские глобалисты, открыли новый редут имени Дональда Трампа в Вашингтоне, в здании МВФ, что по адресу 19th Street NW.

    После чего мирные финансовые активисты заблокировали движение очередного транша в Украину", – написал Павлив.

    Напомним, ранее стало известно, что вопрос выделения Украине транша по программе расширенного финансирования (EFF) на 1 млрд долларов пропал из повестки дня совета директоров МВФ 20 марта.

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