Украина до сих пор не вышла на контакт с РФ по долгу в $3 млрд - Сторчак

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак заявил, что официальный Киев до сих пор не вышел на контакт с Москвой по вопросам долга на 3 миллиарда долларов.

"Нет", — сказал Сторчак, отвечая на соответствующий вопрос.

По его мнению, линия политического руководства Украины идет вразрез с финансовыми интересами страны.

"Политическое руководство гнет свою линию, она никак не связана с финансовыми интересами, на мой взгляд", — сказал Сторчак.

Высокий суд Лондона 19 января завершил трехдневные слушания по долгу Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов, судья Уильям Блэр удалился для вынесения решения, сообщив, что оно будет принято "в положенный срок". Как пояснил тогда РИА Новости юрист компании Debenture Trust Corporation, представляющей интересы РФ в суде, согласно существующей процедуре, конкретного срока для вынесения решения суда нет, это может занять несколько месяцев.

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