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    Украина до сих пор не вышла на контакт с РФ по долгу в $3 млрд - Сторчак

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    Как заявил заместитель министра финансов России Сергей Сторчак во вторник, линия политического руководства Украины идет вразрез с финансовыми интересами страны.
    Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак
    RIA News Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак заявил, что официальный Киев до сих пор не вышел на контакт с Москвой по вопросам долга на 3 миллиарда долларов.

    "Нет", — сказал Сторчак, отвечая на соответствующий вопрос.

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    По его мнению, линия политического руководства Украины идет вразрез с финансовыми интересами страны.

    "Политическое руководство гнет свою линию, она никак не связана с финансовыми интересами, на мой взгляд", — сказал Сторчак.

    Высокий суд Лондона 19 января завершил трехдневные слушания по долгу Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов, судья Уильям Блэр удалился для вынесения решения, сообщив, что оно будет принято "в положенный срок". Как пояснил тогда РИА Новости юрист компании Debenture Trust Corporation, представляющей интересы РФ в суде, согласно существующей процедуре, конкретного срока для вынесения решения суда нет, это может занять несколько месяцев. 

    Читайте также: Блинов: выплата долга в $3 млрд перед РФ — это обязательство Украины перед МВФ

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