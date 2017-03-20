Суслов: вероятность отказа МВФ растет, Украина самая бедная страна Европы

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд 20 марта должен был рассмотреть вопрос о предоставлении Украине четвертого транша кредита. Но за день до этого украинский вопрос исчез с повестки дня совета директоров Фонда.

В частности, МВФ решил проанализировать последствия блокады для украинской экономики. Пока с новой датой заседания совета директоров по украинскому вопросу Фонд еще не определился.

Получит ли Украина четвертый транш, рассказал экс-министр экономики Виктор Суслов в эфире радиостанции "Голос Столицы".

"Растет вероятность того, что МВФ вообще откажет в предоставлении этого транша, если он придет к выводу о неплатежеспособности Украины, в том, что она предоставленные кредиты будет не в состоянии возвращать. Украине придется доказывать, что она сможет вернуть эти кредиты. Для этого, действительно, будут дополнительно ужесточены какие-то показатели экономической политики — либо опять подняты налоги, либо более уточнено не в пользу Украины в части продажи земли, леса-кругляка, еще чего-то, то есть Украине придется каким-то образом убедить фонд, что она добудет дополнительные источники денег, которые перекроют потери от блокады.

Мы все труднее и труднее получаем эти транши. В прошлом году получили только один, и то фактически полтранша в один миллиард. Сейчас мы опять рассчитывали на очередные полтранша в миллиард. Поэтому я не думаю, что эта программа будет выполнена. Она, очевидно, так и не будет выполнена, потому что Украина показывает, к сожалению, достаточно плохие показатели экономического развития. Еще раз напомню, что по уровню производства валового продукта на душу населения мы уже сместились на 134 место в мире. Это очень плохой показатель. Мы самая бедная страна Европы", — отметил Суслов.

Ранее президент Петр Порошенко назвал причину, по которой МВФ перенес выделение Украине очередного транша. По словам главы государства, блокада Донбасса повлияла на решение международной экономической организации.