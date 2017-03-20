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    Встреча Порошенко с главами фракций завершилась, обсуждали МВФ и ЕК

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    Президент во время встречи с руководителями фракций сказал, что нужно обменяться мнениями относительно ситуации с Международным валютным фондом и Европейской комиссией.
    Встреча Петра Порошенко с главами парламентский фракций
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Встреча президента Петра Порошенко с руководителями парламентских фракций и групп, которая проходила в Администрации президента, завершилась.

    Порошенко во время встречи с руководителями фракций сказал, что нужно обменяться мнениями относительно ситуации с Международным валютным фондом и Европейской комиссией.

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    "Нам надо обменяться мнениями о текущей ситуации, которая сложилась в стране и возникшей в мире в связи с соответствующей реакцией Международного валютного фонда, Европейской комиссии. Думаю, было бы полезно провести соответствующие консультации ", — сказал глава государства.

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    Президент выразил надежду, что встреча будет способствовать стабилизации ситуации.

    "Убежден в том, что на сегодняшний день есть возможности реализовать тот потенциал во время этой сессионной недели, которая позволит нам стабилизировать ситуацию", — сказал он.

    Встреча на Банковой началась в 20.10. В АПУ пришла замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко, руководитель фракции "Самопомич" Олег Березюк, от "Народного фронта" — Максим Бурбаки, от "Батькивщины" — народный депутат Сергей Соболев,от "Радикальной партии" — Олег Ляшко и от группы " Воля народа "- Ярослав Москаленко. Также на встрече присутствовал представитель президента в ВР Артур Герасимов.

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