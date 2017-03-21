Монстр голоден. МВФ требует новых жертв от Украины - Суслов

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Международный валютный фонд 20 марта должен был рассмотреть вопрос о предоставлении Украине четвертого транша кредита. Но за день до этого украинский вопрос исчез с повестки дня совета директоров Фонда.

В частности, МВФ решил проанализировать последствия блокады для украинской экономики. Пока с новой датой заседания совета директоров по украинскому вопросу Фонд еще не определился.

Какие могут быть экономические последствия для Украины от такого решения МВФ, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал экс-министр экономики Виктор Суслов.

Какова причина того, что МВФ перенес рассмотрение вопроса о предоставлении Украине четвертого транша?

— Главная причина, безусловно, в том, что теперь программа сотрудничества между Украиной и МВФ должна быть пересмотрена именно вследствие введения блокады Донбасса на государственном уровне решением украинского правительства, и, соответственно, СНБО. Дело в том, что вследствие введения блокады против Донбасса очень серьезно меняются макроэкономические показатели. Во-первых, не будет планировавшегося роста ВВП, блокада, как ожидается, вызовет его падение примерно на полтора процента, ожидаются более высокие темпы девальвации гривны, по сравнению с тем, что планировалось. Если в расчете к бюджету закладывали 27,4 гривны как среднегодовой курс, то теперь прогнозы дают 30 и даже 32 гривны за доллар до конца года. Соответственно, меняются и другие параметры, и параметры инфляции. А если это так, и программа не будет выполняться, то нужно теперь уточнить эти макроэкономические расчеты, уточнить показатели и решить, стоит ли вообще Украине давать деньги.

НБУ заявил, что макропоказатели будут пересматривать. В результате нам ожидать, что МВФ может ужесточить условия предоставления Киеву кредитования?

— Нет. Растет вероятность того, что МВФ вообще откажет в предоставлении этого транша, если он придет к выводу о неплатежеспособности Украины, в том, что она предоставленные кредиты будет не в состоянии возвращать. Украине придется доказывать, что она сможет вернуть эти кредиты. Для этого действительно будут дополнительно ужесточены какие-то показатели экономической политики: либо опять подняты налоги, либо более уточнено не в пользу Украины в части продажи земли, леса-кругляка, еще чего-то, то есть Украине придется каким-то образом убедить Фонд, что она добудет дополнительные источники денег, которые перекроют потери от блокады.

В рамках программы кредитования Фонд намерен выделить еще около 10 млрд долларов в течение двух лет. Каковы ваши прогнозы?

— Мы все труднее и труднее получаем эти транши. В прошлом году получили только один, и то фактически полтранша в один миллиард. Сейчас мы опять рассчитывали на очередные полтранша в миллиард. Поэтому, я не думаю, что эта программа будет выполнена. Она, очевидно, так и не будет выполнена, потому что Украина показывает, к сожалению, достаточно плохие показатели экономического развития. Еще раз напомню, что по уровню производства валового продукта на душу населения мы уже сместились на 134 место в мире. Это очень плохой показатель. Мы самая бедная страна Европы.

Если затянется выдача транша, чем это грозит Украине?

— Мы можем не получить транш в 2017 году. Собственно, транш этот предназначался для того, чтобы выплатить один из ранее полученных траншей в объеме примерно один миллиардов долларов. То есть он, как пришел бы, так и ушел. Этот миллиард будет выплачен за счет золотовалютных резервов. Украина в состоянии без траншей МВФ пережить и 2018 год. Но в 2019, 2020, скорее всего, возникнет снова ситуация дефолта, когда Украина не сможет расплачиваться по внешним долгам.

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Насколько важен этот транш?

— Он был важен, действительно. Он был важен для того, чтобы выйти на уровень стабилизации экономики, потому что то, что планировалось на этот год по сохранению стабильного курса гривны, дальнейшего снижения темпа инфляции, все это достигнуто не будет. Экономика после небольшого роста в прошлом году вновь находится перед угрозой падения. Для того чтобы этого не было, и нужен был этот транш.

Вы предполагаете, что МВФ может не дать этот транш?

— Да. Я допускаю, если правительство не докажет, что оно найдет новые источники, то оно будет искать эти источники в повышении тарифов опять, снижении зарплат, каких-то пенсионных ограничениях, там, где наше правительство привыкло искать деньги.

Можем говорить, что украинская экономика выйдет в пике, если мы не получим транш, и в целом эта система кредитования будет остановлена? Украинское фото МВФ передумал, потому что Украина ослушалась ЕС – Раимов

— Я сошлюсь даже на премьера. Он сказал, что наш экспорт упадет после принятого решения по блокаде примерно на 3,5 миллиарда долларов за счет падения экспорта, соответственно, и производства, прежде всего, металлургической области как основной экспортной отрасли, то есть все прогнозы правительства, которые уже объявлены, говорят о том, что экономический рост закончится сейчас благодаря введению блокады.

Как это все отразится на рядовых гражданах, на курсе доллара?

— Эти показатели уже опубликованы официально, что до уровня 30, а, может быть, 32 гривны за доллар мы будем иметь к концу года, как уверяют нас правительственные аналитики в итоге, благодаря правительственному решению о введении блокады.

Ранее политолог Олег Саакян в эфире "ГС" выразил мнение, что невыделение кредита МВФ грозит большими имиджевыми потерями Украине, поскольку действия Фонда – один из основных индикаторов для других кредиторов.

А политтехнолог Дмитрий Раимов в эфире заявил, что судьба предоставления Украине транша от МВФ решится в ближайшие две недели, и главное требование для этого – снятие блокады Донбасса.