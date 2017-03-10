В АП надеются, что Трамп встретится с Порошенко раньше, чем с Путиным

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что дипломаты работают над тем, чтобы встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом состоялась до возможной встречи Трампа и президента РФ Владимира Путина.

Читайте также: Украина живет в режиме "крадущийся Майдан". Экспертные итоги недели

"Сейчас наша дипломатия активно работает над тем, чтобы эта встреча (Порошенко и Трампа) состоялась как можно быстрее. Но принципиально важно, чтобы она действительно состоялась до предстоящей встречи президента Трампа с президентом России", — сказал Елисеев в интервью "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ").

При этом он отметил, что подготовка встречи Порошенко и Трампа была одной из целей недавнего визита главы МИД Украины Павла Климкина в Вашингтон, где он провел встречи, в частности, с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и новым советником Трампа по вопросам национальной безопасности Раймондом Макмастером.

"Этот визит мы рассматриваем в контексте предстоящего визита президента Украины в Вашингтон, и сейчас после визита Климкина происходит анализ того, что можно заложить как итоги для предстоящей встречи президентов, и, конечно, в зависимости от наполнения встреч будут определяться конкретные даты", — подытожил Елисеев.

Ранее Климкин и Тиллерсон договорились подготовить встречу между президентами двух стран. Ранее Порошенко заявил, что доволен тем, как налаживается диалог с администрацией нового президента США. По его словам, свидетельством этого являются его контакты с руководством администрации, а также телефонные разговоры, которые он провел с президентом США. Климкин сообщал, что дата возможной встречи Порошенко с Трампом все еще обсуждается.