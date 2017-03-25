Поражение Трампа: законопроект об отмене Obamacare снят до голосования

PAUL J. RICHARDS / AFP

РИА Новости Украина

Тем самым одно из главных предвыборных обещаний Трампа осталось невыполненным. Глава государства и его сторонники уверяют, что это лишь на время.

Подготовка документа

Подготовка законопроекта об "Американской медицинской помощи" началась практически сразу после того, как Трамп вступил в должность президента 20 января. Формально документ готовили представители Республиканской партии США, которые согласовывали его с Белым домом.

Работа велась в непростых для Трампа политических условиях. Суды заблокировали оба его указа, ужесточавших иммиграционную политику в стране. Кроме того, в самом разгаре было расследование якобы имевших место связей Трампа и его окружения с российскими властями. Все это отрицательно влияло на рейтинг главы государства, который достиг исторического минимума для президентов США на первом году работы.

Согласно процедуре, сначала законопроект должны были утвердить профильные комитеты палаты представителей, затем за него должны были проголосовать всем составом палаты, потом передать в сенат, а уже затем он должен был поступить на подпись президенту. Фактически республиканцам удалось пройти первый этап – комитеты, где у них большинство, одобрили документ. Однако затем стало понятно, что в палате нужного числа голосов проект не наберет.

Всего в настоящее время из 430 членов конгресса в палате представителей у республиканцев 237 голосов, а у демократов – 193. При этом раскладе республиканцам нужно было 216 голосов для принятия законопроекта.

Все демократы изначально планировали голосовать против законопроекта, и это не было бы большой проблемой для Трампа. Однако и не все республиканцы были готовы поддержать документ. Так, консервативная группа House Freedom Caucus, у которой около 30 мест в палате, заявила, что не будет голосовать за законопроект. Именно с этой группой в последние дни вели переговоры представители Белого дома и Трамп. Как выяснилось, безрезультатно.

Поражение, но не конец

В этих условиях лидеры республиканцев в палате решили не выносить документ на общее голосование. Спикер палаты Пол Райан сообщил на специальной пресс-конференции, что лично предложил Трампу снять законопроект и тот согласился.

"Сегодня для нас разочаровывающий день. Мы сделали все, что смогли. Это неудача, без сомнений, но это не конец истории", — сказал председатель нижней палаты конгресса.

Вместе с тем Райан заверил, что республиканцы продолжать работать над отменой действующей системы здравоохранения: "Мы должны работать лучше, и мы будем".

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Также спикер отметил, что сохранение Obamacare затруднит проведение налоговой реформы, но не сделает ее невозможной. Он пояснил, что "связанные с Obamacare налоги останутся вместе с ней".

"Мы займемся реформированием остальных налогов", — сказал спикер.

В свою очередь демократы назвали отмену голосования "победой американского народа".

"Сегодня великий день для нашей страны. Это победы для американцев, для пожилых, для людей с ограниченными возможностями, для детей, ветеранов", — сказала лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси на пресс-конференции.

Она добавила, что в случае принятия законопроекта без медицинской страховки остались бы 24 миллиона человек.

Оптимизм Трампа

Со своей стороны Трамп посетовал на то, что "очень хороший", по его мнению, законопроект не поддержал ни один демократ.

"В таких условиях тяжело чего-то добиться… Мы были очень близки (к принятию), нам не хватило совсем немного голосов – десяти, может быть, меньше", — сказал президент, добавив, что его разочаровала и удивила позиция ряда республиканцев, которые также выступили против предложенной реформы.

Глава государства заверил, что он против системы здравоохранения Обамы не из принципа.

"Я хотел бы видеть, как она (система Obamacare) хорошо работает. Но я не могу. В смысле, она не может… Она взрывается и скоро рванет, и она не станет лучше", — сказал Трамп.

"Могу вам сказать, что из этого (неудачи) получится: еще лучший закон", — добавил он, выразив надежду, что новый законопроект поддержат не только республиканцы, но и демократы.

"Когда-нибудь, в не таком уж далеком будущем… Не думаю, что это случится через большой период времени", — сказал он, не уточнив сроки внесения нового законопроекта о реформе здравоохранения.

Говоря о сроках, президент сделал отчасти неожиданное заявление.

"Я никогда не говорил, что отменю и заменю (Obamacare) в течение 64 дней (пребывания у власти). У меня еще много времени", — сказал Трамп, который ранее давал понять, что хочет баллотироваться на второй срок и занимать пост президента до 2024 года.

До выборов Трамп не раз говорил, что отменит и заменит Obamacare, а также проведет ряд других крупных реформ "в первый же день", но не уточнял, что именно он имеет в виду под этим сроком.

Obamacare против Trumpcare

Реформа здравоохранения, проведенная в 2010 году президентом США Бараком Обамой, стала первой в своем роде в истории страны. Новая система гарантировала субсидии малоимущим на медицинскую страховку, что позволило получать медицинскую помощь дополнительно более чем 10 миллионам американцев. В то же время всех граждан США обязали покупать страховку и установили штрафы за ее отсутствие.

Ключевой аспект предложения республиканцев по отмене Obamacare заключался в отмене штрафов для физических лиц и работодателей за отсутствие медицинской страховки. Также предлагалось предоставить налоговые вычеты физическим лицам и работодателям на приобретение страховки.

Большинство налогов, связанных с предыдущей реформой, предлагалось отменить с 1 января 2018 года. Также планировалось ограничить расширение программы медицинской помощи бедным Medicaid, предусмотренное реформой Обамы.

По расчетам авторов законопроекта, стоимость медицинской страховки для большинства американцев должна была снизиться, что увеличило бы число застрахованных граждан. Но бюджетное управление конгресса США сделало во многом противоположное заключение, согласно которому из-за предлагаемых мер без медицинской страховки могут оказаться до 24 миллионов жителей США. Такие опасения разделяли противники новой реформы, которых оказалось большинство.

Очевидно, что Трамп, как и обещал, продолжит добиваться внедрения в стране новой системы здравоохранения, которую уже называют Trumpcare ("помощь Трампа" или "козырная помощь"). Но теперь стало очевидно, что ему придется гораздо больше работать как с однопартийцами, так и с демократами в конгрессе. Пока оппоненты президента не горят желанием идти ему навстречу по такому принципиальному вопросу, как отмена наследия своего однопартийца Обамы.