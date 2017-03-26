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    Порошенко демилитаризировал недостроенный крейсер "Украина"

    (обновлено: )50320
    Согласно информации, готовится проект постановления Кабинета министров о демилитаризации корабля. Проект согласовали Минобороны и "Укроборонпром" и должны рассмотреть в Министерстве финансов и Министерстве юстиции.
    Крейсер Украина
    wikipedia

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демилитаризации недостроенного крейсера "Украина". Об этом сообщают НикВести

    Первый заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь на митинге работников Судостроительного завода заявил, что подписан указ о демилитаризации крейсера "Украина".

    "У вас стоит крейсер "Украина", есть указ президента о его демилитаризации. Если снять вооружение и продать то, что останется – там хватит на компенсацию ваших зарплат, еще и останется три раза на столько же. Там есть корпус и турбины, они востребованы", — сказал он. 

    По его словам, также готовится проект постановления Кабинета министров о демилитаризации корабля. Сообщается, что проект согласовали Минобороны и "Укроборонпром" и должны рассмотреть в Министерстве финансов и Министерстве юстиции.

    Он добавил, что над проектом постановления Кабмина начали работать в середине декабря прошлого года.

    Ранее сообщалось, что Военно-морские силы Украины намерены продать недостроенный ракетный крейсер "Украина".

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