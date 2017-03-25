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    Владимир Кличко отмечает день рождения

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    Президент Петр Порошенко поздравил Владимира Кличко с днем рождения, ему исполнился 41 год. Глава государства отметил, что сегодня день рождения "у по-настоящему великого украинца, нашего прославленного чемпиона, легенды мирового бокса".
    Владимир Кличко
    DON EMMERT / AFP

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Украинский боксер-тяжеловес Владимир Кличко отмечает в субботу день рождения. Ему исполняется 41 год.

    Президент Украины Петр Порошенко поздравил чемпиона мира по боксу Владимира Кличко.

    "Сегодня день рождения у по-настоящему великого украинца, нашего прославленного чемпиона, легенды мирового бокса — Владимира Кличко. Сердечно поздравляем!" — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

    Владимир Кличко — чемпион XXVI Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 кг (1996), чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBO (2000—2003, 2008—2015), IBF (2006—2015), IBO (2006—2015), WBA (2011—2015), а также по версии авторитетного журнала The Ring (2009—2015).

    Лучшая позиция в рейтинге Pound for Pound — 2 (2014—2015). Награжден крестом "За мужество" (1996), орденом "За мужество" I ст. (2006).

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