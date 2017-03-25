Страхи Порошенко и репутационные потери Украины

Дмитрий Дзыговбродский, публицист – для РИА Новости Украина

Казалось бы, если Петр Порошенко вот уже три года утверждает, что Украина ведет войну с Россией, то, что мешало ему начать блокаду Донбасса и объявить санкции против российских банков в 2014, в 2015 или в 2016 году?

Почему сейчас? Только потому, что он откровенно (и публично) боится украинских радикальных националистов. Хотя и наступить на горло бизнес-интересам олигархата – выше всяких сил.

Вначале Порошенко выступил против блокады Донбасса, затем сам ввел ее официально, чем просто шокировал представителей МВФ и Евросоюза. Вначале долго всех убеждал, что ни одной организации с российским капиталом не должно быть на территории Украины, а затем ввел половинчатые санкции в отношении российских финансовых учреждений. Националисты требовали, чтобы Нацбанк разом аннулировал лицензии российских банков и остановил их работу.

Это откровенная политическая и управленческая слабость говорит об Украине все. И России, и Европе. Это начало пути в пропасть, в которую Украина весело и с гиканьем поехала на роликах и даже не заметила.

Если власть испугано подыгрывает давлению уголовников и маргиналов, не может пресечь их противоправные действия, то этой власти попросту уже нет. И все, что эта власть может — продлить на полгода, на год статус-кво. Но при этом придется раз за разом идти на уступки радикалам — а требования украинских националистов будут все абсурднее и вредоноснее для государства.

Очевидно, первые лица Украины — и Порошенко, и Аваков, и Турчинов — упустили момент, когда можно было задавить радикальных националистов и тем самым спасти государство.

Национальный банк Украины с 23 марта ввел санкции против банков, которые работают на территории Украины и имеют российский капитал. Запрещено осуществлять любые финансовые операции в пользу связанных с этими банками лиц, в частности, материнских структур.

Продать все активы – это самый лучший способ для российских банковских организаций покинуть рынок Украины, сообщила заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова. Торг уже идет.

Вот только такая инициатива украинской власти бьет по Украине как по государству в целом, так и по частным вкладчикам.

У ВТБ по отчетности МСФО за 2016 год на украинскую дочернюю компанию приходилось 0,3% от общей суммы консолидированных активов. На государственные ценные бумаги Украины и кредиты юридическим лицам, которые контролируются Украиной, приходится меньше 0,05% активов ВТБ.

Для "Сбербанка" потери еще более мизерны. На украинскую дочернюю компанию у "Сбербанка" приходилось в 2016 году менее 0,5% активов.

Чуть более неприятно придется банку ВЭБ. Активы его украинской дочерней компании составляют 2,3% по итогам отчетности по МСФО за три квартала 2016 года.

Как видим, решения НБУ и СНБО не представляют угрозы ни России (что даже смешно представить), ни российским банкам.

На Украину просто махнули рукой — и вычеркнули из долгосрочных планов финансовой кооперации, взаимодействия и партнерства.

И Россию можно понять. Сколько же терпеть такое отношение?

Напомню, 24 марта прошлого года Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, на закрытой встрече, выказал свое мнение о том, надо или нет продавать активы в Украине. Путин сказал, что «пока есть надежда на нормализацию отношений, можно подождать. Каждый должен решать сам для себя, исходя из ситуации».

Но после абсурдных выходок и санкций по отношению к российским банкам и российским платежным системам терпение закончилось. И у российских властей, и у российского финансового сектора.

Госдума уже приняла законопроект, запрещающий отправлять деньги в Украину с помощью иностранных платежных систем. Это решение принято в ответ на установленный Киевом запрет на деятельность российских платежных систем. Напомню, что в октябре 2016 года Киев запретили работу на территории Украины таких российских платежных систем, как "Колибри" ("Сбербанк"), "Золотая корона" ("Платежный центр"), "Юнистрим" ("Юниаструм"), "Лидер" (НКО АО "Лидер"), Anelik ("Анелик РУ"), Blizko (Связь-банк).

Стоит понимать, что украинские "заробитчане" вывели из России в Украину в 2015 году около 5 миллиардов долларов, в том числе 988,5 млн долларов – вышеперечисленными платежными системами,. Это составило 5,7% ВВП Украины. При этом в России трудятся до 40% всех украинских "заробитчан", каждый пятый работает нелегально.

Удар по российским платежным системам, санкции против российских банков – это, прежде всего удар по украинским трудовым мигрантам, по кредитному климату в стране, по валютным поступлениям на территорию Украины, платежеспособности населения и по всей экономике в целом.

Сейчас на территории украинского государства нет ни надежности, ни минимальной гарантии, что иностранные инвестиции будут защищены, а не станут жертвой необдуманной политики Киева или агрессивных действий националистов-радикалов.

Россия до последнего пыталась сохранить дружественные отношения с Украиной.

Российский бизнес инвестировал в экономику Украины в 2016 году 1,67 миллиарда долларов. А это 38% от общей доли иностранных инвестиций. Именно Россия – крупнейший инвестор Украины.

Но, разумеется, ситуация будет меняться. Невозможно бесконечно уговаривать неадекватную киевскую власть, взбудораженное пропагандой украинское население и надеяться на прагматизм, разум и гуманность. Рано или поздно приходит день, когда надо "умыть руки" и двигаться дальше.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков откровенно заявил, что "сложившаяся ситуация абсолютно уничтожает вообще инвестиционный климат в Украине. Мы выражаем непонимание в связи с неспособностью или нежеланием правоохранительных органов Украины воспрепятствовать радикальным элементам в их действиях, фактически тождественных вандализму, в отношении наших банков. Мы все-таки надеемся, что какая-то безопасность имущества, а главное — безопасность тех, кто является сотрудниками этих финансово-кредитных организаций, будет обеспечена".

Тем самым принято не только финансовое, но и политическое решение предоставить Украину своей судьбе. Если она снова решила повторить Руину, отказываясь от помощи со стороны России, это выбор Украины. Значит, государство должно пройти определенные этапы исторического развития. Маловероятно, что украинское государство выживет. Но это выбор Украины.

Глава ВТБ Андрей Костин отметил, что для его банка в Украине нет ни экономических, ни политических перспектив. Дальнейшую деятельность в этой стране группа ВТБ считает не только бесполезной, но и небезопасной.

Это сигнал не только для российского капитала, но и для западного. С Украины уже ушли многие европейские банки — шведский Swedbank, французский Societe Generale, немецкий Commerzbank.

Финансовый сектор не интересует агрессивная идеология украинских маргиналов и популистские, непоследовательные действия Порошенко. Западный капитал видит ненадежность инвестиций в это государство, слабость центральной власти и крайне смутные исторические перспективы всей этой территории в целом.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.