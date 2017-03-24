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    Политика

    НАТО поможет ликвидировать последствия взрыва в Балаклее - Порошенко

    Тема:

    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (80)

    (обновлено: )37602
    По словам Порошенко, Евроатлантический центр реагирования на катастрофы активировал механизм привлечения помощи для гуманитарного разминирования в Балаклее.
    Снаряды в жилом секторе Балаклеи
    УНИАН

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (ЕКЦРСБК) запустил механизм помощи Украине по разминированию территорий в районе Балаклее в Харьковской области, где горят склады боеприпасов, заявил в пятницу президент Украины Петр Порошенко.

    Снаряды в жилом секторе Балаклеи
    УНИАН
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    В четверг президент Порошенко заявил, что поручил попросить помощи НАТО для разминирования в Балаклее Харьковской области, где горит склад с боеприпасами.

    "Евроатлантический центр реагирования на катастрофы активировал механизм привлечения помощи для гуманитарного разминирования в Балаклее. Спасибо НАТО за оперативную реакцию на мое обращение", — написал Порошенко на своей странице в Twitter.

    В ночь на четверг начался пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. В связи с детонацией боеприпасов власти решили эвакуировать жителей из 10-километровой зоны от склада. В результате ЧП погибла женщина, еще одна ранена. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность".

    Смотрите также: Ситуация в Балаклее: снаряды в жилом секторе

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