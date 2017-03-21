У НБУ нет информации о возможных покупателях "дочек" банков РФ

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. У Национального банка Украины нет данных о потенциальных покупателях украинских "дочек" российских банков, заявила во вторник замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц. Все три российских госбанка заявили о планах покинуть Украину. В частности, глава "Сбербанка" Герман Греф во вторник сказал, что банк активно ищет варианты быстрого выхода с украинского рынка.

"С точки зрения, кто может быть потенциальным покупателем, – вопрос не к Национальному банку. Как только процессы переговоров будут завершены, мы обязательно об этом узнаем, потому что любой потенциальный инвестор должен согласовываться с Нацбанком. Сколько времени это может занять? Мне сейчас сложно сказать. Но поскольку эти процессы начались давно, они не начались вчера, я думаю, что в ближайшее время больше ясности в этом вопросе", — сказала Рожкова журналистам.

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Она также отметила, что Нацбанк не видит необходимости вводить какие-то новые санкции по отношению к "дочкам" российских банков.