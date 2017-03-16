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    Выход "дочек" банков РФ грозит Украине дефолтом – Медведчук

    Тема:

    С вещами на выход. Санкции против банков РФ (129)

    (обновлено: )66480
    В общественном движении "Украинский выбор — право народа" считают, что выход российских банков из Украины грозит кризисом финансово-банковской системе страны.
    Медведчук Виктор
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Выход украинских "дочек" банков РФ из Украины грозит стране кризисом в финансово-банковской системе страны, обвалом национальной валюты и высокой вероятностью дефолта, считают в общественном движении "Украинский выбор — право народа", лидером которого является Виктор Медведчук.

    Атака на Сбербанк в Чернигове
    vk.com/terza
    Нападение на "Сбербанк" в Чернигове

    Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

    "Выход российских банков из Украины грозит кризисом финансово-банковской системе страны, обвалом национальной валюты и высокой вероятностью дефолта. Более того, десятки, если не сотни тысяч сотрудников отделений российских банков Украины окажутся без работы", — сообщила в четверг пресс-служба движения.

    В сообщении говорится, что, в случае выхода "дочек" банков РФ и страны, экономика Украины может потерять колоссальные финансовые ресурсы, а тысячи заемщиков и вкладчиков российских банков рискуют потерять свои сбережения.

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