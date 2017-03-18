По правилу бумеранга. Санкции Киева против банков РФ ударят по Украине

РИА Новости Украина

Украина с 16 марта ввела санкции в отношении пяти украинских "дочек" российских госбанков сроком на один год. Им запрещено выводить капитал за пределы страны, при этом украинские госпредприятия не смогут размещать средства на счетах в этих банках. Нацбанк Украины (НБУ) заверил, что ограничительные меры в первую очередь направлены на защиту интересов вкладчиков банков и их введение не приведет к дестабилизации на финансовом рынке, так как банки продолжат работать в обычном режиме.

Опрошенные экономические эксперты считают, что санкции не окажут серьезного негативного влияния на работу российских банков в Украине. Однако, по их мнению, такие меры могут создать множество неудобств для клиентов банков.

Кроме того, решение властей может спровоцировать панику у вкладчиков финучреждений. Украинская "дочка" Сбербанка уже ввела ряд ограничений на финансовые операции для физических и юридических лиц.

Аналитики считают, что данным решением власти Украины подталкивают российские банки к уходу с украинского рынка, что может негативно повлиять на финансовую систему страны, сообщают РИА Новости.

Украинские власти, включая президента Петра Порошенко, пошли на введение санкций фактически под давлением радикалов, которые добиваются запрета российских банков в стране.

Нападения на офисы российских банков в Украине происходили в течение последних нескольких лет. Нападки активизировались в январе, когда радикалы регулярно начали блокировать офисы Сбербанка, "БМ Банка", Альфа-банка, ВТБ банка и Проминвестбанка в Киеве.

С понедельника радикалы в круглосуточном режиме блокируют центральный офис Сбербанка в Киеве. В регионах были повреждены банкоматы финучреждения, блокируется также работа одного из отделений в Днепре. Кроме того, на этой неделе было совершено нападение на отделение Альфа-банка на Крещатике.

Радикалы действуют при полном попустительстве украинских правоохранительных органов, которые лишь документируют данные факты, однако к ответственности до сих пор никто не привлечен.

Коллектив украинской "дочки" Сбербанка даже обратился с открытым письмом к Порошенко, в котором попросил защитить банк и клиентов от произвола. Однако ответом властей стало решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций.

Автором ограничительных мер стал Национальный банк Украины, который предложил запретить украинским "дочкам" российских госбанков выводить капитал за границу. В частности, санкции коснуться украинских Сбербанка, ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка).

Применение таких санкций будет означать запрет на осуществление любых финансовых операций в пользу материнских банков: это предоставление межбанковских кредитов, депозитов, субординированных долгов, покупка ценных бумаг, размещение средств на корсчетах и другие операции, также это запрет на выплату дивидендов, процентов и возвращение межбанковских кредитов, средств с корсчетов и субординированного долга.

По словам замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой, такое решение продиктовано необходимостью сохранения ликвидности этих банков и обеспечения их работы. При этом главная цель санкций – защитить интересы украинских вкладчиков банков. В регуляторе уверены, что ограничения не повлекут за собой дальнейшую девальвацию национальной валюты.

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что санкции негативно скажутся на "дочках" российских госбанков. "Нам кажется, что, прежде всего, это нанесет ущерб экономике Украины, гражданам Украины. Безусловно, когда ты вкладываешь деньги в экономику страны, а не можешь даже процент обратно получать, это создаст препятствия для дальнейшей действительности российских финансовых учреждений", — отметил Костин. При этом он считает такое решение политическим, которое принято под давлением радикалов.

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В целом потери для российских банков могут быть некритическими. У того же ВТБ, согласно отчетности по МСФО за 2016 год, на украинскую "дочку" приходится 0,3% от общей суммы консолидированных активов за исключением внутригрупповых остатков (около 37,8 миллиарда рублей из 12,6 триллиона рублей активов). На государственные ценные бумаги Украины, кредиты юридическим лицам, которые контролируются государством, приходится менее 0,05% активов группы ВТБ.

Для Сбербанка потери будут также несущественными с учетом масштабов его деятельности — по итогам первых трех кварталов 2016 года на украинскую "дочку" приходилось менее 0,5% активов группы Сбербанка (порядка 115 миллиардов рублей из 25,5 триллиона рублей).

Больше других может пострадать ВЭБ. Активы его украинской "дочки" (Проминвестбанка) в долевом выражении составляют 2,3% по итогам отчетности по МСФО за три квартала 2016 года (86,2 миллиарда рублей из 3,8 триллиона рублей).

А вот для украинской экономики последствия могут быть тяжелее. Экс-министр финансов РФ, глава совета фонда ЦСР Алексей Кудрин полагает, что санкции против российских банков в итоге ударят по финансовой системе Украины.

"Российские банки играют заметную роль для инвестиций, для финансирования финансовой системы Украины. И такое преследование просто существенно ухудшает финансовую систему Украины. Здесь, по сути, эффект бумеранга произойдет. Мне кажется, это не в интересах Украины", — сказал Кудрин журналистам.

Вместе с тем эксперты считают, что предлагая санкции, Нацбанк выбрал меньшее из зол.

"Я думаю, что это не опасные санкции. Ясно, что Нацбанк обязан был выполнить поручение СНБО и предложить какие-то санкции. Но это не такая сильная санкция, которую очень многие ожидали. В частности, националистические силы хотели, чтобы Нацбанк аннулировал лицензии этих банков, остановил бы их работу. Но то, что предлагает Нацбанк, вполне разумно и не нанесет экономического ущерба Украине", — считает заслуженный экономист Украины, экс-глава госкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг Виктор Суслов.

Такого же мнения придерживается украинский экономический эксперт Александр Охрименко.

"Эти санкции не очень опасны. Фактически эти санкции частично расширяют запреты, которые существуют на валютном рынке. К примеру, сейчас нельзя просто так взять и перечислить дивиденды заграницу, нельзя просто так капитал выводить. Что касается депозитов, карт и прочего, то никаких ограничений не существует", — считает эксперт.

По данным Нацбанка, на начало 2017 года в Украине работают 96 банков, из них 38 имеют в структуре собственности иностранный капитал, в том числе 17 из них имеют 100% иностранного капитала. Эти банки принадлежат к иностранным банковским группам из РФ, Австрии, Швейцарии, США, Польши, Германии, Греции, Нидерландов, Франции, Италии, Венгрии и Кипра. По данным СМИ, на начало прошлого года их доля в банковской системе Украины составляла около 45%.

Согласно данным регулятора, за последние три года доля банков с государственным российским капиталом на рынке Украины по активам уменьшилась с 15% до 8,8%. Доля банков по депозитам составляет 5,2%. В течение трех лет вклады населения в них уменьшились почти в два раза в гривне, и почти в четыре – в иностранной валюте. За этот период финучреждения уменьшили сеть отделений на 42%.

На сегодняшний день в Сбербанке, ВТБ, "БМ Банке", Проминвестбане и VS Bank, которые попали под санкции, сосредоточено 36 миллиардов гривен (около 1,5 миллиарда долларов) обязательств перед юридическими и физическими лицами. Из них 21 миллиард гривен (около 800 миллионов долларов) — обязательства перед физическими лицами и 15 миллиардов гривен (700 миллионов долларов) — это обязательства перед юридическими лицами. При этом эти банки имеют кредитный портфель на 150 миллиардов гривен (5,5 миллиарда долларов) и они ни разу не обращались к регулятору за стабилизационными кредитами. Общий кредитный портфель украинских "дочек" банков РФ превышает на 4 миллиарда долларов портфель депозитов.

К примеру, Сбербанк занимает четвертое место среди украинских финансовых учреждений по размеру кредитного портфеля юридических лиц.

Кроме того, в каждом из банков с российским капиталом еще с 2014 года работает куратор от Нацбанка, который тщательно отслеживает все операции, и в случае выявления неправомерных операций имеет все инструменты для применения мер воздействия. До недавнего времени подобных нарушений НБУ выявлено не было.

В Нацбанке подтвердили, что не имеют претензий к "дочкам" российских госбанков с точки зрения выполнения надзорных требований.

"Украинские банки с государственным российским капиталом работают в рамках пруденциальных норм, они докапитализированы. На сегодняшний день с точки зрения надзорных требований у нас нет претензий к этим банкам", — заявила замглавы Нацбанка Рожкова.

Эксперты считают, что давление, которое оказывается на российские банки в Украине, может ускорить сворачивание их бизнеса. В Нацбанке рассчитывают, что "потенциальный уход банков с рынка будет реализован цивилизованным способом: либо путем продажи, либо путем постепенного выполнения обязательств перед клиентами".

Некоторые российские банки ранее заявляли о намерении продать бизнес в Украине. В частности, ВТБ уже нашел покупателя на свою украинскую "внучку" "БМ Банк" и рассчитывает завершить сделку до конца марта. Также глава ВТБ Костин не исключил полный уход из украинского рынка. "Что касается большого банка (украинская "дочка" ВТБ) — хочется, чтобы этот выход не был сопряжен с большими дополнительными потерями, поэтому мы продолжаем работу, прежде всего по взысканию", — сказал Костин.

По его мнению, власти Украины принуждают российские банки к уходу из страны. "Пока ситуация такова, что работать на Украине становится тяжелее. В этом плане мы, конечно, осмысливаем эту ситуацию. Это нас еще раз больше подталкивает к тому, что нам надо постепенно плавно, но выходить из банковского сектора. Чего, видимо, и хотят сегодня украинские власти. Но думаю, что это их решение неправильное", — отметил Костин.

Также ведется активная работа по продаже украинской "дочки" ВЭБа – Проминвестбанка. По словам главы ВЭБа Сергея Горькова, сделка находится на финальной стадии. Он надеется, что санкции не приведут к снижению стоимости актива.

Сбербанк России после введения санкций еще не озвучивал свои планы касательно бизнеса в Украине. Осенью прошлого года его глава Герман Греф заявлял, что банк не намерен уходить из украинского рынка, несмотря на убытки.

Аналитики уверены, что уход российских банков из Украины негативно скажется на экономике и финансовом рынке страны, которые и без того в последние три года находятся в зоне турбулентности.

"Если эти банки уйдут с рынка, то украинская экономика потеряет. Если не давать этим банкам нормально работать, то будут проблемы с валютными переводами на Украину и будет проблема с экспортом. Конечно, это приведет к колебаниям курса. Помимо этого, будет негативное влияние на украинскую экономику в целом, потому что у нас все связано. Возможно даже падение ВВП, но сейчас сложно спрогнозировать, на сколько", — полагает эксперт Охрименко.

Экс-глава госкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг Суслов считает, что российские банки уйдут с украинского рынка, только если их "заставят силой".

"Если банки все же уйдут с рынка, конечно, негативные последствия будут для украинской экономики. Потому что в этих банках сосредоточено достаточно много депозитов физических и юридических лиц, эти банки предоставляют кредиты украинским предприятиям. Депозиты они вряд ли смогут погасить, потому что они находятся в кредитах, выданных украинским же предприятиям. Это будет мощный удар по украинской экономике. Это будет связано с сокращением кредитования экономики, утратой предприятиями оборотных средств. Вероятно, это станет одним из факторов дальнейшего падения экономики", - считает эксперт.