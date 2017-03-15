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    НБУ надеется на цивилизованный уход с рынка "дочек" госбанков РФ

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    Уходите по-хорошему. Санкции против банков РФ (102)

    (обновлено: )4501
    В НБУ надеются, что потенциальный уход банков РФ с рынка будет осуществлен "цивилизованным способом": либо путем продажи, либо путем постепенного выполнения обязательств перед клиентами.
    Вывеска на здании Национального банка Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины надеется, что "дочки" российских госбанков уйдут цивилизованно с украинского рынка. Об этом заявила замглавы регулятора Екатерина Рожкова на брифинге в среду, который транслировал телеканал "112 Украина".

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    "Мы надеемся, что потенциальный уход этих банков с рынка будет осуществлен "цивилизованным способом": либо путем продажи, либо путем постепенного выполнения обязательств перед клиентами", — сказала она.

    Всего в Украине работают восемь структур российских банковских групп: украинские Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк, Укрсоцбанк (принадлежит "Альфа-групп"), "БМ Банк" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанк ("дочка" ВЭБа), VS Bank ("дочка" Сбербанка) и банк "Форвард" (входит в группу "Русский стандарт"). Таким образом, поручение не касается только Альфа-банка и Укрсоцбанка, а также "Форварда".

    Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ранее в среду поручил Нацбанку и Службе безопасности страны в течение суток внести предложения о введении санкций против банковских организаций, в капитале которых есть доля российских госбанков.

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