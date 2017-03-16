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    "Сбербанк": санкции не окажут влияния на интересы клиентов

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    С вещами на выход. Санкции против банков РФ (130)

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    Согласно заявлению "Сбербанка", финансовое учреждение ориентировано на поддержку своих клиентов – более миллиона украинских граждан и тысячи отечественных предприятий.
    Протест Нацкорпуса, созданного на базе Азова, возле отделения Сбербанка России в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Введенные властями санкции не окажут влияния на законные интересы клиентов "Сбербанка" в Украине, кредитная организация обладает всеми необходимыми ресурсами и управленческим опытом для продолжения стабильной работы, говорится в заявление на сайте украинской "дочки" банка в четверг.

    Атака на Сбербанк в Чернигове
    vk.com/terza
    Нападение на "Сбербанк" в Чернигове

    Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: "Сбербанка" и "ВТБ", "БМ Банка" ("внучка" "ВТБ"), "Проминвестбанка" ("дочка" "ВЭБа") и "VS Bank" ("дочка" "Сбербанка"). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

    "Санкции не окажут влияния на законные интересы клиентов "Сбербанка"… "Сбербанк" обладает всеми необходимыми ресурсами и управленческим опытом для продолжения стабильной работы. Банк ориентирован на поддержку своих клиентов – более миллиона украинских граждан и тысячи отечественных предприятий", — говорится в сообщении.

    Ликвидные активы и кредитный портфель банка на сегодня свыше 60 миллиардов гривен (около 2,2 миллиарда долларов), что практически в 4 раза превышает депозитный портфель со средствами украинских физических и юридических лиц на уровне 15,9 миллиардов гривен (около 588 миллионов долларов) и обеспечивает выполнение банком обязательств перед клиентами, напомнили в кредитной организации.

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