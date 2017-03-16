Храните ваши денежки… НБУ предложил ввести санкции против "дочек" банков РФ

РИА Новости Украина

Решение еще должен утвердить Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и президент.

Эта инициатива фактически принята под давлением радикалов, которые выступают за запрет работы российского бизнеса на Украине, в частности банков. Офисы "дочек" Сбербанка, Альфа-банка, Проминвестбанка и других кредитных организаций неоднократно подвергались нападению националистов.

Санкции коснутся пяти банков

Ранее в среду СНБО поручил Нацбанку и Службе безопасности Украины в течение суток внести предложения о введении санкций против банковских организаций, в капитале которых есть доля российских госбанков.

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При этом в Нацбанке уточнили, что введение санкций напрямую не связано с началом обслуживания в России материнским банком клиентов по паспортам самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. По словам замглавы регулятора Екатерины Рожковой, такое решение продиктовано необходимостью сохранения ликвидности этих банков и обеспечения их работы.

По данным Нацбанка, речь идет о введении санкций против украинских Сбербанка, ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). По словам первого замглавы Нацбанка Украины Якова Смолия, предложенная мера призвана защитить средства украинцев в этих банках.

Смолий пояснил, что применение таких санкций будет означать запрет на осуществление любых финансовых операций в пользу материнских банков: это предоставление межбанковских кредитов, депозитов, субординированных долгов, покупка ценных бумаг, размещение средств на корсчетах и другие операции, также это запрет на выплату дивидендов, процентов и возвращение межбанковских кредитов, средств с корсчетов и субординированного долга.

Украинские "дочки" госбанков РФ имеют обязательства перед физическими и юридическими лицами Украины на 36 миллиардов гривен (около 1,4 миллиарда долларов).

"На сегодняшний день в этих банках сосредоточено 36 миллиардов гривен (около 1,4 миллиарда долларов) обязательств перед юридическими и физическими лицами. Из них 21 миллиард гривен — обязательства перед физическими лицами и 15 миллиардов гривен — это обязательства перед юридическими лицами", — сказала замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

При этом она отметила, что санкции не закрывают путь для возможной продажи этих банков. Регулятор рассчитывает, что потенциальный уход "дочек" банков РФ с украинского рынка будет цивилизованным.

"Мы надеемся, что потенциальный уход этих банков с рынка будет осуществлен "цивилизованным способом": либо путем продажи, либо путем постепенного выполнения обязательств перед клиентами", — сказала она.

Регулятор не имеет претензий

В Нацбанке заявили, что регулятор не имеет претензий к "дочкам" российских госбанков с точки зрения выполнения надзорных требований.

"Украинские банки с государственным российским капиталом работают в рамках пруденциальных норм, они докапитализированы. На сегодняшний день с точки зрения надзорных требований у нас нет претензий к этим банкам", — заявила Рожкова.

Она отметила, что применение санкций к российским банкам в Украине не должно повлиять на курс доллара к гривне.

"Они работают в штатном режиме, планово обсуживают своих клиентов, никаких влияний на курс доллара это не должно иметь", — сказала она.

По словам Рожковой, украинская "дочка" Сбербанка РФ не обращалась к Нацбанку Украины с просьбой о поддержке ликвидности.

"Сбербанк на сегодняшний день не обращался к нам за поддержкой. Как я уже сказала, банки работают в обычном общем режиме, однако у них есть возможность использовать рыночные инструменты", — сказала Рожкова на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

Заблокированный Сбербанк

Третий день в центре Киева радикалы блокируют работу "дочки" Сбербанка. В понедельник днем представители украинской партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", пришли к зданию украинской "дочки" Сбербанка на улице Владимирской и заложили вход в банк бетонной "стеной".

Также стало известно, что радикалы повредили банкоматы в различных регионах Украины, залив их монтажной пеной и заклеив экраны. Украинская "дочка" Сбербанка со среды ограничила выдачу наличных средств физическим лицам в кассах банка в связи с блокированием работы отделений, а также повреждением банкоматов.

Кроме того, в среду украинская "дочка" Сбербанка обратилась в правоохранительные органы в связи с блокированием радикалами отделения банка в Днепре. В финучреждении добавили, что по-прежнему приостановлена работа киевского отделения на улице Владимирской в центре Киева.

"Все остальные отделения банка функционируют без изменений. Банк работает в штатном режиме и выполняет все свои обязательства перед клиентами", — отметили в банке.