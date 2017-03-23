наверх
23.03.201723:45
Курсы валют НБУ
  • EUR29.09+ 0.09
  • USD26.92+ 0.07
Рубрики
Ещё
    Общество

    Порошенко просит помощи НАТО для разминирования склада в Балаклее

    Тема:

    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (50)

    (обновлено: )78014
    Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что дал срочное поручение МИД, Минобороны и ГСЧС привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования в Балаклее.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    twitter.com/poroshenko

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что поручил попросить помощи НАТО для разминирования в Балаклее Харьковской области, где горит склад с боеприпасами.

    Видео с территории военной части арсенала в Балаклее. Видео
    Видео: Нешатайло‏ в Twitter
    Видео с территории военной части в Балаклее, где произошел взрыв

    В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия. В городе и близ лежащих селах проведена масштабная эвакуация населения. 

    Читайте также: Ракеты и огненный столб. Взрыв на складах боеприпасов в Балаклее

    "Дал срочное поручение МИД, Минобороны и ГСЧС привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования в Балаклее", — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ликвидация пожара в Балаклее может затянуться на неделю.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Убийство Дениса Вороненкова
    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов
    Стрельба у британского парламента
    Теракт в Лондоне: автомобиль задавил людей на мосту
    Певица Юлия Самойлова
    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ