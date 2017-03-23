Порошенко просит помощи НАТО для разминирования склада в Балаклее

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что поручил попросить помощи НАТО для разминирования в Балаклее Харьковской области, где горит склад с боеприпасами.

В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия. В городе и близ лежащих селах проведена масштабная эвакуация населения.

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"Дал срочное поручение МИД, Минобороны и ГСЧС привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования в Балаклее", — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ликвидация пожара в Балаклее может затянуться на неделю.