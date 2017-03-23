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    Политика

    Порошенко об убийстве Вороненкова: почерк российских спецслужб

    Тема:

    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков (23)

    (обновлено: )63629
    Президент Украины Петр Порошенко считает неслучайным тот факт, что Денис Вороненков был застрелен в один день с "диверсией в Балаклее в Харьковской области".
    В центре Киева застрелили двух человек
    tsn.ua

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко провел совещание с силовиками по поводу убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщает пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

    Денис Вороненков
    facebook.com/deputatvoronenkov
    Денис Николаевич Вороненков. СПРАВКА

    "Коварное убийство в центре Киева Дениса Вороненкова — это акт государственного терроризма со стороны России, которую он был вынужден покинуть из-за политических соображений. Явный почерк российских спецслужб, ранее неоднократно проявлялся в разных европейских столицах", — заявил Порошенко.

    "Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и в частности роли Януковича о введении в Украину российских войск. Считаю неслучайным, что убийство произошло в один день с диверсией в Балаклее в Харьковской области", — подчеркнул Порошенко.

    Ранее в четверг глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко заявил, что убийство экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова произошло у элитной гостиницы "Премьер Палас" в центре Киева и оно может быть заказным.

    Глава столичной полиции также уточнил, что убийца сделал не менее двух выстрелов в Вороненкова. "Мы видим одно смертельное ранение, не меньше двух ранений у него точно будет", — сказал Крищенко журналистам.

    По его словам, сейчас раненый нападавший и охранник убитого, который тоже ранен, "находятся под надежной охраной в одном из лечебных учреждений".

    Напомним, из России Денис Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам депутат объяснял это политическими причинами, но в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

    facebook.com/deputatvoronenkov
    Денис Вороненков и Мария Максакова
    facebook.com/deputatvoronenkov
    Денис Вороненков и Мария Максакова

    После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их якобы заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.

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