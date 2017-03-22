НБУ по решению СНБО вводит санкции против "дочек" банков РФ

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) вводит санкции против "дочек" российских банков, говорится в среду в постановлении регулятора.

Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

"Постановление (номер 25 от 21 марта — Ред.) разработано с целью обеспечить реализацию санкций, примененных к банкам, которые указаны в решении СНБО", — сказано в сообщении пресс-службы НБУ.

Санкциями запрещено осуществлять любые финансовые операции этих банков в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.

Решение вступает в силу 23 марта (на следующий день после официального обнародования).

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В свою очередь Госдума РФ на пленарном заседании 22 марта приняла в третьем, окончательном, чтении закон, запрещающий денежные переводы из России в Украину с помощью иностранных платежных систем.