Запрет РФ денежных переводов: считаем потери

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Россия запретила денежные переводы из своей страны через иностранные платежные системы. Соответствующий закон направлен на устранение негативных последствий запрета на деятельность российских платежных систем на территории Украины. При этом российские платежные системы в Украине уже полгода как запрещены.

По данным НБУ, в целом за 2016 объем денежных переводов в Украину с использованием систем перевода средств, созданных резидентами и нерезидентами, составил почти 2,5 миллиарда долларов.

За девять месяцев 2016 года объем денежных переводов из России в Украину составил 757 миллионов ​​долларов, из которых $730,9 миллионов — переводы, осуществленные через международные системы денежных переводов.

Экономические последствия такого шага Госдумы РФ в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал управляющий директор "Кредит Оптима Банка" Игорь Львов.

Как вы прокомментируете такое решение России? О каких потерях может идти речь?

— Хотелось бы, чтобы мы не путались с цифрами. Если данные НБУ говорят о том, что почти 3,5 млрд долларов в прошлом году зашло в Украину, в том числе и из Польши, то понятно, что из Польши 5 млрд евро наши заробитчане никак не могли перевести. В данном случае по легальным системам денежных переводов в 2016 году в Украину зашло 3,5 млрд долларов мультивалютно. В том числе это доллары, евро и рубли. Из которых половина – это РФ. Где-то порядка 1,2 млрд, до полутора миллиардов долларов. Это что касается цифр.

Теперь, что касается того, что на сегодняшний день все переводы из России в Украину шли через международные системы денежных переводов, которые зарегистрированы НБУ. Их всего шесть. В основном – это Вестерн Юнион, это 90% переводов, которые шли из России в Украину и из Украины в Россию. Также для переводов использовали грузинскую, азербайджанскую, английскую и итальянскую системы. С ними тоже российские банки работают. Поэтому те банки, которые заключили, например, договор с Вестерн Юнион в России, они имеют право переводить денежные переводы из России в Украину на банки, которые тоже работают в этой системе.

По сути, запретив работу международных систем, Россия запретила легальный перевод денег из России в Украину наших заробитчан. Примерно мы понимаем, какие это суммы. Второе негативное последствие для банковской системы Украины – это то, что банковская система, соответственно, не получает, а мы имеем где-то порядка около 1,5% комиссии с каждого перевода. То есть посчитайте сумму: миллиард, полтора — умножьте на 1,5 %, и мы получим порядка 20 миллионов долларов. Это то, что недополучит банковская система Украины в виде комиссионных доходов. А, соответственно, бюджет не получит соответствующие налоги. И третье, наверное, самое негативное последствие для экономики и для Украины то, что, по сути, это легальный перевод или инвестиции наших заробитчан, это миллиард-полтора долларов ежегодно, которые шли в Украину, назовем это валютная выручка.

Теоретически денежные переводы из России в Украину могут осуществляться через международную межбанковскую систему SWIFT. Используется этот канал именно для частных лиц?

— Да, это можно делать. Но дело в том, что это более трудоемкий процесс, и не все отделения сразу могут быть подключены к этой системе, поскольку к системе SWIFT подключены головные банки. Например, те, которые находятся в Москве или в каких-то областях. То есть если человек приходит в отделение, нужно делать заявку, может пройти несколько часов, а то и дней. И тогда перевод будет идти не в течение 10 минут без открытия счета, а это уже будет немножко другое, и этот перевод будет идти в течение нескольких дней. Естественно, оно будет идти через корреспондентские счета, за которые нужно будет взимать дополнительную плату. И соответственно, уже и комиссия будет в разы выше.

Экономические последствия ощутит государство от этого недополучения средств? Насколько они значительны будут?

— Порядка 20-25 миллионов долларов не получит банковская система Украины. Это комиссия. То есть та прибыль, которую банки могли бы получить, соответственно, налог на прибыль составляет до 30%. Вот и посчитайте: порядка 6-8 миллионов долларов – это то, что государство может недополучить. Но самое главное, это непоступления валютной выручки, назовем это так, это около миллиарда долларов, которые заходили сегодня в Украину вполне легально, и Украина могла рассчитывать на эту валюту.

Ранее эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко заявил, что игры с санкциями закончатся еще одной большой дыркой государственном бюджете Украины.

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