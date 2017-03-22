"Банк страны-агрессора, он будет закрыт". Пикет "Сбербанка" в Бердянске

Текст листовок следующий: "Внимание! Это банк страны-агрессора, он будет закрыт, срочно забирайте свои деньги".

Участники протеста выступили с небольшой речью, в которой отметили недопустимость функционирования российского банка на территории Украины.

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Около десятка правоохранителей во главе с заместителем начальника горотдела полиции Константином Безруковым наблюдали за соблюдением правопорядка в общественном месте, сообщает местное издание "Бердянск 24".