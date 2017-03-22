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    "Банк страны-агрессора, он будет закрыт". Пикет "Сбербанка" в Бердянске

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    "Геть з України". Атаки на банки РФ (170)

    (обновлено: )22405
    Ветераны АТО совместно с активистами "Азова" устроили пикет под стенами отделения "дочки" российского "Сбербанка" в Бердянске. Они покрасили лестницу в красный цвет, а также заклеили окна и центральный вход в банк листовками.
    канал Sergey Starushko на youtube

    Текст листовок следующий: "Внимание! Это банк страны-агрессора, он будет закрыт, срочно забирайте свои деньги".

    Участники протеста выступили с небольшой речью, в которой отметили недопустимость функционирования российского банка на территории Украины.

    Смотрите также: Блокирование "Сбербанка" в Киеве: дрова, бочки и мягкие пуфы

    Около десятка правоохранителей во главе с заместителем начальника горотдела полиции Константином Безруковым наблюдали за соблюдением правопорядка в общественном месте, сообщает местное издание "Бердянск 24".

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