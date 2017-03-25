Анонсирована встреча Порошенко и Туска

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в конце марта встретится с главой Европейского совета Дональдом Туском, говорится на сайте Евросовета.

Встреча пройдет 30 марта на Мальте в рамках саммита Европейской народной партии.

Лидеры стран-членов Евросоюза 9 марта продлили мандат председателя Евросовета Дональда Туска.

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Туск стал председателем Евросовета, объединяющего глав государств и правительств стран-членов ЕС, 1 декабря 2014 года, сменив на этом посту бельгийца Хермана Ван Ромпея. Избрание премьер-министра Польши стало плодом компромисса, призванного уравновесить назначение министра иностранных дел Италии Федерики Могерини, считавшейся слишком благосклонной к России, на пост главы дипломатии ЕС.