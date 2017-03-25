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    Политика

    Анонсирована встреча Порошенко и Туска

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    Согласно информации, которая обнародована на сайте Европейского совета, встреча Дональда Туска и Петра Порошенко запланирована на 30 марта в рамках саммита ЕНП.
    Петр Порошенко и Дональд Туск
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в конце марта встретится с главой Европейского совета Дональдом Туском, говорится на сайте Евросовета. 

    Встреча пройдет 30 марта на Мальте в рамках саммита Европейской народной партии.

    Лидеры стран-членов Евросоюза 9 марта продлили мандат председателя Евросовета Дональда Туска.

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    Туск стал председателем Евросовета, объединяющего глав государств и правительств стран-членов ЕС, 1 декабря 2014 года, сменив на этом посту бельгийца Хермана Ван Ромпея. Избрание премьер-министра Польши стало плодом компромисса, призванного уравновесить назначение министра иностранных дел Италии Федерики Могерини, считавшейся слишком благосклонной к России, на пост главы дипломатии ЕС.

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