Лидеры ЕС переизберут Туска на пост главы Евросовета – источник

КИЕВ, 6 мар – РИА Новости Украина, Александр Шишло. Главы государств и правительств 28 стран-членов Евросоюза на саммите 9-10 марта в Брюсселе, как ожидается, переизберут Дональда Туска председателем Европейского совета на новый срок, сообщил в понедельник РИА Новости источник в Совете ЕС.

Текущий мандат Туска истекает 31 мая. Экс-премьер Польши и бывший лидер крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" был избран главой Евросовета в августе 2014 года.

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"Лидеры ЕС, как ожидается, переизберут Туска на саммите на этой неделе", — сказал собеседник агентства.

По его словам, Туск пользуется "полной поддержкой" Европейской народной партии, крупнейшей и самой на сегодняшний день влиятельной силой ЕС.

Правительство Польши в свою очередь официально выдвинуло на пост председателя Евросовета кандидатуру депутата Европарламента Яцека Сариуш-Вольского.