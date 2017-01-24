Компромат на Туска: в Польше борются с оппозицией - Бондаренко

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Польше обнародовали секретный документ 2008 года, в котором правительство нынешнего президента Европарламента, а тогда премьер-министра страны Дональда Туска определяет приоритетом пророссийскую политику. Украина в документе "маргинализируется", польско-украинские отношения называются мелкими и основанными на дружеских отношениях Александра Квасьневского и Леонида Кучмы.

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Россию же в документе характеризуют как страну, которая не представляет угрозы и является источником сырья. Рассказал о содержании "Тез политики Польши в отношении России и Украины" — именно такое название документа — глава МИД Польши Витольд Ващиковский. До 2015 года данные тезисы были засекречены.

Почему содержание документа в Польше рассекретили именно сейчас, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил политолог Кость Бондаренко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи варто сумніватись у справжності документу — "Тез політики Польщі щодо Росії і України"?

— Я думаю, що варто і засумніватись в справжності цього документу, тому що, як показує досвід, в 2008 році якраз стосунки між Росією і Польщею набули характеру добросусідських чи надзвичайно теплих. Так, існували спроби більш прагматичними зробити ці стосунки, але в жодному випадку не поступаючись інтересами України чи інших сусідів. Нагадаю, що саме в той час міністром закордонних справ Польщі був Радослав Сікорський – один із ініціаторів програми Східного партнерства в ЄС. А Дональд Туск ніколи не був прихильником зближення з РФ, завжди критично ставився до цієї країні.

Сікорський теж ніколи не мав проросійських симпатій, тим більше враховуючи, що він довгий час жив в Великобританії, в США, а дружина його близька до Клінтон, вона лауреат Пуліцерівської премії, відома журналістка. Так що насправді, я думаю, що перебільшені ці спроби Польщі переорієнтувати свою зовнішню політику. Хоча ходили дуже відверті чутки про те, що поляки неодноразово розглядали ці питання про можливість зміни зовнішньої парадигми навіть вже в більш близький час, минулого року.

Дональд Туск останніми роками демонстрував прихильність до України, а на останньому саміті з ЄС навіть висловив промову українською.

— Він завжди мав проукраїнські позиції, доволі прохолодне ставлення до Росії — навіть в 2008 році. Дональд Туск навіть за своєю генеалогією, за своїм походженням більш орієнтований на Європу. Зараз у Польщі відбувається протистояння дуже жорстке між владою і опозицією, яке втілилось у блокування парламенту, у спробу організувати щось на зразок Майдану в грудні 2016 року. Тому я вважаю, що зараз польська влада намагається дискредитувати польську опозицію, комітет оборони демократії, а також різні політичні сили, того ж Дональда Туска. Тим більше, у Дональда Туска минає термін його повноважень у Раді Європи, він зараз має повернутись до Польщі. Думаю, що зараз буде цілеспрямована кампанія по дискредитації саме Дональда Туска — як можливого лідера польської опозиції.

Чи варто чекати реакції Дональда Туска на оприлюднення цього документу і чи має якось висловлювати свою офіційну реакцію стосовно цього Україна?

— Я не думаю, що Україна якось має висловлюватись. Україна уже нависловлювалась чимало і наробила чимало дурних заяв, тим більше, враховуючи наше керівництво МЗС, яке далеке від професіоналізму. Але що стосується якраз Дональда Туска, я думаю, що він зможе дати дуже достойну відповідь.

Чому документ оприлюднили саме зараз, адже гриф "таємно" з нього було знято ще в 2015 році?

— Це треба розглядати як момент дискредитації попередників.

Тобто притримали його спеціально?

— Саме так.

Ранее главред портала украинцев в Польше Рrostir.pl Игорь Исаев в эфире "ГС" сообщил, что протесты в Польше возникли спонтанно, оппозиция их не организовывала, а только поддержала действия граждан.

Напомним, политолог Кость Бондаренко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что экономический вакуум Украины и Польши способствует тому, что политические или исторические моменты начинают брать верх.