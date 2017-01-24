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    Интервью

    Компромат на Туска: в Польше борются с оппозицией - Бондаренко

    Тема:

    Бунт оппозиции. Акции протеста в Польше (34)

    (обновлено: )8320
    Политолог Кость Бондаренко в эфире "ГС" заявил, что публикация рассекреченных документов о пророссийской политике Польши – попытка дискредитировать оппозицию.
    Кость Бондаренко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

    В Польше обнародовали секретный документ 2008 года, в котором правительство нынешнего президента Европарламента, а тогда премьер-министра страны Дональда Туска определяет приоритетом пророссийскую политику. Украина в документе "маргинализируется", польско-украинские отношения называются мелкими и основанными на дружеских отношениях Александра Квасьневского и Леонида Кучмы.

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    Россию же в документе характеризуют как страну, которая не представляет угрозы и является источником сырья. Рассказал о содержании "Тез политики Польши в отношении России и Украины" — именно такое название документа — глава МИД Польши Витольд Ващиковский. До 2015 года данные тезисы были засекречены.

    Почему содержание документа в Польше рассекретили именно сейчас, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил политолог Кость Бондаренко.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Чи варто сумніватись у справжності документу — "Тез політики Польщі щодо Росії і України"?

    Мусор во Львове
    varta1 - Варта1, ВК
    Вонючая проблема. Львовский мусор поедет в Польшу?

    — Я думаю, що варто і засумніватись в справжності цього документу, тому що, як показує досвід, в 2008 році якраз стосунки між Росією і Польщею набули характеру добросусідських чи надзвичайно теплих. Так, існували спроби більш прагматичними зробити ці стосунки, але в жодному випадку не поступаючись інтересами України чи інших сусідів. Нагадаю, що саме в той час міністром закордонних справ Польщі був Радослав Сікорський – один із ініціаторів програми Східного партнерства в ЄС. А Дональд Туск ніколи не був прихильником зближення з РФ, завжди критично ставився до цієї країні. 

    Сікорський теж ніколи не мав проросійських симпатій, тим більше враховуючи, що він довгий час жив в Великобританії, в США, а дружина його близька до Клінтон, вона лауреат Пуліцерівської премії, відома журналістка. Так що насправді, я думаю, що перебільшені ці спроби Польщі переорієнтувати свою зовнішню політику. Хоча ходили дуже відверті чутки про те, що поляки неодноразово розглядали ці питання про можливість зміни зовнішньої парадигми навіть вже в більш близький час, минулого року. 

    Дональд Туск останніми роками демонстрував прихильність до України, а на останньому саміті з ЄС навіть висловив промову українською. 

    — Він завжди мав проукраїнські позиції, доволі прохолодне ставлення до Росії — навіть в 2008 році. Дональд Туск навіть за своєю генеалогією, за своїм походженням більш орієнтований на Європу. Зараз у Польщі відбувається протистояння дуже жорстке між владою і опозицією, яке втілилось у блокування парламенту, у спробу організувати щось на зразок Майдану в грудні 2016 року. Тому я вважаю, що зараз польська влада намагається дискредитувати польську опозицію, комітет оборони демократії, а також різні політичні сили, того ж Дональда Туска. Тим більше, у Дональда Туска минає термін його повноважень у Раді Європи, він зараз має повернутись до Польщі. Думаю, що зараз буде цілеспрямована кампанія по дискредитації саме Дональда Туска — як можливого лідера польської опозиції. 

    Чи варто чекати реакції Дональда Туска на оприлюднення цього документу і чи має якось висловлювати свою офіційну реакцію стосовно цього Україна?

    — Я не думаю, що Україна якось має висловлюватись. Україна уже нависловлювалась чимало і наробила чимало дурних заяв, тим більше, враховуючи наше керівництво МЗС, яке далеке від професіоналізму. Але що стосується якраз Дональда Туска, я думаю, що він зможе дати дуже достойну відповідь.

    Чому документ оприлюднили саме зараз, адже гриф "таємно" з нього було знято ще в 2015 році?

    Олег Стариков
    Олег Стариков / Facebook
    Поставки ракет в Польшу подогревают конфликт НАТО и РФ - Стариков

    — Це треба розглядати як момент дискредитації попередників. 

    Тобто притримали його спеціально?

    — Саме так.

    Ранее главред портала украинцев в Польше Рrostir.pl Игорь Исаев в эфире "ГС" сообщил, что протесты в Польше возникли спонтанно, оппозиция их не организовывала, а только поддержала действия граждан.

    Напомним, политолог Кость Бондаренко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что  экономический вакуум Украины и Польши способствует тому, что политические или исторические моменты начинают брать верх.

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