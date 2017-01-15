Польша обвинила Туска в призывах к антипольской политике

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Экс-премьер Польши, глава Евросовета Дональд Туск призывает мировое сообщество проводить политику против собственной страны, такое мнение высказал глава польского МИД Витольд Ващиковский.

"Это, конечно, небывалая вещь, чтобы представитель страны в международных институтах так нагло, публично негативно высказывался против своей страны, призывая к какой-то акции против своей страны. Но в политике, как видно, все возможно", — прокомментировал слова Туска Ващиковский в интервью изданию wPolityce.

По словам министра, у него нет информации о том, чтобы Туск обращался к польским властям за поддержкой при возможном переизбрании на второй срок на посту главы Евросовета.

"Это также является проявлением некой наглости, предположение, что его ничто не связывает со страной, с нашей дипломатией, с польским правительством. Если он захочет остаться на этой должности, то будет реализовывать это какими-то международными маневрами", — предположил он.

Ващиковский также подчеркнул, что ситуация в польском парламенте не оказала серьезного влияния на позиции страны в мире, этот вопрос не вызвал широкой заинтересованности.

Ранее Туск, комментируя парламентский кризис в Польше, заявил о необходимости его быстрого и позитивного разрешения, увязав сложившуюся ситуацию с позицией страны в Европе и отметив, что "все наблюдают за тем, что происходит в польском парламенте, с беспокойством и непониманием". Глава Евросовета выразил мнение, что разрешением кризиса должна заняться в первую очередь власть.