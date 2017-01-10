У Польши нет независимой внешней политики - Ольшевски

РИА Новости Украина

Независимый публицист Мариуш Ольшевски (Mariusz Olszewski) в интервью Sputnik Polska поделился своим мнением о присутствии солдат НАТО на польской земле.

Это произошло — 250 американских военнослужащих уже находятся на польской земле. Это лишь небольшая часть бронетанковой бригады, которая, по-видимому, должна укрепить восточный фланг НАТО. Вы уже чувствуете себя в большей безопасности в связи с этим?

— Мое чувство безопасности формируется совсем из иных обстоятельств, в отличие от того, как себе думают в штабе Североатлантического альянса. Тем не менее, я понимаю, что это последний подарок президента Обамы для этой части Европы. Но я хочу подчеркнуть, что размещаемая в Польше бригада мира в этой части Европы не добавит.

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Американцы должны были прибыть в конце января, но Барак Обама решил ускорить эту операцию. При Дональде Трампе, который намеревался сократить финансирование программ НАТО, решение будет пересмотрено? Uacrisis.org Протесты в Польше: оппозиция добьется переголосования — Охотин

— Вот поэтому я и думаю, что американцев нужно принять очень тепло в эти чрезвычайно холодные в Польше дни, потому что скоро мы попрощаемся с ними очень горячо. И было бы здорово, чтобы за этот короткий период пребывания на польской земле они хорошо запомнили наше гостеприимство. Я бы даже пошел дальше по этому вопросу — очень интересно, о чем в настоящее время думают в Соединенных Штатах. Это касается дискуссии на тему нового геополитического порядка и разработки новой американской стратегии для преодоления проблем, с которыми столкнуться США в ближайшие 20-30 лет. Я имею в виду дискуссию, которая внесет коррективы в текущую позицию США по отношению к России…

Настало время положить конец разделению мира по оси Восток-Запад. В США провели опрос среди сторонников республиканцев, и только 16% из них высказались за продление санкций против России. То есть в американской внешней политике будут серьезные подвижки. Почему я об этом говорю? Внешняя политика – это как раз та сфера, где президент США Дональд Трамп может сделать очень многое. Я думаю, что сигналы, посылаемые его окружением, указывают на то, что корректировок будет много. Барак Обама изо всех сил старается досадить Трампу и наставить ему преград, чтобы тому пришлось стартовать не с выгодной позиции. Но это внутреннее дело США.

Вернемся на польскую землю. Правящая партия ПиС (PiS — "Право и справедливость"), а с ней и Платформа (PO — "Гражданская Платформа"), проигравшая выборы, спорят, кому принадлежит заслуга в том, что чужие солдаты уже находятся в Польше. Интернет-пользователи на различных форумах не спешат выражать радость по этому поводу, скорее, наоборот… RT на русском/youtube Переброска армейских джипов Humvees армии США в Польшу

— Думаю, что Польша не должна стремиться принять иностранную армию на своей территории. Польша должна стремиться создать сильную современную армию, которая будет в состоянии защитить границы своего государства. 38-милионный народ должен иметь такую армию. К сожалению, одна из наших национальных черт заключается в том, что мы все время оглядываемся на других. А эти оглядки на военный барак могут ослабить тенденцию последних лет – модернизацию польских ВС, становление на ноги хорошо подготовленных солдат, задания, адекватные вызовам, с которыми Польша столкнется в ближайшие годы – все это я оцениваю положительно.

Сегодняшние перепалки между PiS и PO бессмысленны. Я вообще не вижу разницы между ними. Посмотрим, что будет, когда американская администрация скажет, что время ротации прошло и "спасибо, мы вас больше не побеспокоим". Вот тогда и начнется между ними гонка, кто кому должен. Так что я бы не приписывал никому заслуг. Скорее, упрекнул бы, что у Польши до сих пор нет независимой внешней политики.