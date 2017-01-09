Дуда подписал закон о реформе образования, вызывавший протесты в Польше

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о реформе системы образования, который ранее вызывал массовые протесты в стране.

"После многих дискуссий… я принял решение подписать закон об образовании", — заявил президент в ходе пресс-конференции, которую транслировало Польское телевидение.

Он подчеркнул, что польская система образования нуждается в реформировании, притом в скорейшем времени. При этом Дуда отметил, что ввод новых норм в действие должен проводиться при тесном сотрудничестве правительства и местных органов самоуправления.

В Польше в последние месяцы прошло несколько массовых акций протеста против подписания закона о реформе, самая значительная из них прошла в середине ноября, в ней приняли участие около 50 тысяч человек. Согласно закону, с 2017 года в Польше будет введено разделение учебных заведений на начальные школы (восемь лет обучения), лицеи (четыре года) и техникумы (пять лет). При этом предлагается ликвидировать гимназии и ПТУ. Противники реформы, в частности Профсоюз польских учителей, подчеркивают, что реформа, подготовленная министерством образования, приведет к хаосу и массовым увольнениям, а также снижению качества образования.

Ранее представители оппозиционных партий "Гражданская платформа", "Новочесна", "Разем", Польской инициативы, профсоюзов, родительских движений, а также коалиции "Нет хаосу в школе" выступили с предложением провести референдум по вопросу о реформе образования.