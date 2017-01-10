Польша требует наказать разрушивших памятник полякам во Львовской области

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КИЕВ, 10 янв – РИА Новости Украина. МИД Польши потребовал наказать виновных в разрушении установленного во Львовской области Украины памятника погибшим полякам.

"Министерство иностранных дел РП требует незамедлительного изучения дела, установления виновных и их наказания. Нота в этом деле была передана польским посольством в Киеве 10 января текущего года. В ней подчеркивается, что такого рода атаки и инциденты должны быть выяснены и наказаны, поскольку они угрожают польско-украинским отношениям", — говорится в сообщении польского внешнеполитического ведомства, опубликованном во вторник.

Отмечается, что польское консульство во Львове находится в контакте с местными властями, которые проинформировали о немедленном созыве специальной оперативной группы по данному делу. В ее состав вошли полицейские, представители властей области и консульства.

"Областные власти проинформировали представителей консульства РП, что считают этот инцидент направленным как против поляков, так и против украинцев, и предложили организовать 27-28 февраля совместные мероприятия, чтобы отдать дань памяти жертвам преступления в Гуте Пеняцкой в 73-ю годовщину его совершения", — сообщает МИД.

Ранее полиция Львовской области сообщила о возбуждении в связи с разрушением памятника уголовного дела по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений.

Памятник в Гуте Пеняцкой (ныне несуществующее село в Бродовском районе Львовской области Украины) был установлен в память о поляках, которые были убиты членами дивизии СС "Галиция" в 1944 году.