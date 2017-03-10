Поддержка переизбрания Туска связана с директивой Меркель - МИД Польши

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Некоторые страны Евросоюза изменили свою позицию и поддержали переизбрание Дональда Туска главой Евросовета после директивы канцлера ФРГ Ангелы Меркель, считает министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

В четверг, 9 марта, саммит ЕС переизбрал Туска на должность председателя Евросовета еще на 2,5 года — с июня 2017 по ноябрь 2019 года. Против проголосовала только Польша, которая выдвинула альтернативного кандидата и требовала перенести выборы.

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"Мы столкнулись с большой степенью нелояльности и даже лжи… Нас заверяли, что некоторые страны поведут себя по-другому. У нас были заверения, что поддержат нашу позицию, предполагая, что государство-член (ЕС) имеет право решать, кто является его кандидатом", — заявил Ващиковский в эфире Польского телевидения, не уточняя, о каких именно странах идет речь.

Министру был задан вопрос о том, с чем, по его мнению, было связано такое изменение позиции стран ЕС. "Если утром в четверг в немецком Бундестаге госпожа канцлер за полдня до начала саммита выражает мнение, что она рада выбору Дональда Туска и рада, что сможет с ним работать в последующие годы, это значит, что из Берлина пошла ясная и четкая директива тем государствам, которые слушают", — ответил он.

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Как сообщалось, Европейский Совет, объединяющий глав государств и правительств ЕС, не смог принять общий итоговый документ по итогам саммита. Как сообщил официальный представитель председателя Евросовета Дональда Туска Пребен Ааманн, были одобрены лишь заключения председателя при поддержке 27 стран ЕС.