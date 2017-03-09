Польша не примет итоговый документ саммита ЕС - премьер

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Польша не примет итоговый документ саммита Евросоюза, который проходит в Брюсселе, заявила премьер страны Беата Шидло.

"Я заявила, что не приму итоговый документ этого саммита… Я не приму заключение, а значит, саммит не будет действительным. Несмотря на это, в настоящее время председатель Туск вместе с 27 премьерами продолжает искать какую-либо иную правовую форму, чтобы принять документ, не знаю, как, не знаю, на каком основании", — сказала Шидло на брифинге в Брюсселе, который транслирует польский телеканал TVN24.

Она подчеркнула, что, согласно правилам, если кто-нибудь из участников саммита не принимает заключение, саммит считается недействительным. По словам Шидло, поиск возможностей принять документ свидетельствуют лишь о том, что в европейских институтах не действуют установленные правила. При этом премьер отметила, что не намерена покидать саммит, поскольку обсуждаемые темы важны для будущего ЕС.

Премьер Польши также вновь раскритиковала Дональда Туска на посту главы Евросовета, напомнив, что он вмешивался во внутренние дела страны происхождения, и Варшава не поддерживала его кандидатуру. "Сегодня здесь, в ЕС, есть серьезный кризис принципов, если мы не восстановим взаимное доверие, уважение, не восстановим того, чтобы считались с каждым голосом стран-членов, ЕС будет в следующие годы терзаться кризисами", — подчеркнула Шидло.

Избрание Туска вопреки позиции Польши премьер назвала опасным прецедентом. "Сегодня я обратила внимание всех собравшихся, что сейчас эта ситуация касается Польши, его страны, но скоро и они могут оказаться в такой ситуации, и они должны задуматься, ведут ли такого типа прецеденты в хорошем направлении", — заявила она.

В четверг на саммите лидеры стран-членов ЕС продлили на 2,5 года мандат Дональда Туска на посту председателя Евросовета, несмотря на желание Польши перенести выборы. Кандидатуру Туска не поддержала только одна страна ЕС — Польша, которая выдвинула другого кандидата на этот пост — евродепутата Яцека Сариуш-Вольского.