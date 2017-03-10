Евросовет не принял общий документ по итогам саммита из-за Польши

КИЕВ, 10 мар – РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. Европейский Совет, объединяющий глав государств и правительств ЕС, не смог принять общий итоговый документ по итогам саммита. Как сообщил официальный представитель председателя Евросовета Дональда Туска Пребен Ааманн, были одобрены лишь заключения председателя при поддержке 27 стран ЕС.

Ранее премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что ее страна не поддержит итоговый документ саммита в связи с переизбранием Туска на пост председателя Евросовета вопреки желанию Варшавы отложить выборы.

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"Весеннее заседание Евросовета завершено. Заключения председателя Евросовета, поддержанные 27 делегациями, вскоре будут опубликованы", — написал Ааманн в Twitter.

Заключения Евросовета принимаются единогласно. В них лидеры стран ЕС закрепляют позицию по представляющим особый интерес вопросам и определяют дальнейшие действия для их решения. Заключения могут служить политической основой для выработки нормативных документов Евросоюза.