В Версале проговорили "Европу разных скоростей" на фоне раскола ЕС

Владимир Матвеев, обозреватель

В Версале вечером 6 марта лидеры четырех ведущих стран Европы провели "неформальный саммит "Германия-Франция-Италия-Испания", на котором обсудили ключевые сценарии развития ЕС в условиях кризисов, Brexit и избрания Дональда Трампа президентом США.

Эксперты не ждали многого от встречи в Версале в силу неопределенности политического будущего ее участников и многочисленных кризисов в ЕС.

Между рабочими встречами и деловым ужином канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, глава правительства Испании Мариано Рахой и премьер-министр Италии Паоло Джентилони сошлись во мнении, что основными вызовами для Европы являются проблемы безопасности и миграционный кризис, рост влияния националистов, популистов и финансово-экономические проблемы евроблока.

Встреча проходила на фоне многочисленных кризисов, с которым столкнулся ЕС, вызывающие сомнения в перспективах самого существования этого блока. При этом лидеры стран рассматривали сценарии развития ЕС, предложенные на минувшей неделе Еврокомиссией в "Белой книге" ЕС.

Основным для Европы, выступающие в Версале, назвали вопрос безопасности. "В первую очередь, речь идет, конечно, о терроризме", заявил Олланд. Лидеры отметили, что уже «очень много сделано» для усиления внешних границ ЕС, но еще нужно много работать, передает французское rfi.fr

"Евросоюз может восстановить свое влияние, развивая оборону", сказал Олланд, подчеркнув, что это не означает отказа от НАТО: "Если Европа [будет] сильной и единой, Россия будет желать поддерживать с ней долгие и сбалансированные отношения", передает rfi.fr

Одновременно, министры иностранных дел стран ЕС одобрили создание Центра военного планирования и управления зарубежными небоевыми операциями ЕС, сообщает The Press Association. По словам главы Минобороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, министры "основали, или пустили в ход Европейский командный центр для иностранных миссий".

Для урегулирования проблем блока в целом лидеры избрали в Версале третий "сценарий Юнкера" развития ЕС после выхода из него Великобритании и избрания президентом США Дональда Трампа. Интересно, что премьер Испании среди участников встреча был самым большим сторонником более глубокой интеграции, которая предусмотрена четвертым вариантом в "Белой книге" Еврокомиссии.

Избранный третий сценарий предусматривает "Европу разных скоростей", работающую по принципу "кто хочет большего, тот делает больше". Интеграционные процессы должны будут развиваться в группе стран внутри ЕС, а страны, не желающие принимать в них участие, будут предоставлены сами себе. При этом, Евросоюз может стать еще более непрозрачной и сложной структурой.

При этом показательно, что ряд европейских стран продолжает выражать несогласие с избранным вариантом. "Мы не согласны на разделение внутри ЕС», сказала в частности, премьер министр Польши Беата Шидло.

Контуры нового подхода Олланд очертил в вышедшем в день саммита интервью шести ведущим европейским газетам. "Мы должны признать: некоторые страны никогда не присоединятся к "зоне евро" /… / Отсюда мое предложение создать отдельный бюджет "зоны евро". Потому что, желая делать все с участием 27 стран, мы рискуем совсем ничего не сделать".

Аналогичный подход, будут пытаться применить и в других вопросах, когда "отдельные бюджеты" и "отдельные проекты" будут обсуждаться без участия "стран с низкой скоростью". В то же время, страны получат больше независимости в вопросах регулирования собственных экономик, сообщает rfi.fr

Канцлер Меркель заявила в Версале и о необходимости сохранения "регионального разнообразия": это значит, что безудержный процесс европейского культурно-политического слияния придется приостановить, чтобы не допустить дальнейшего распространения национал-популизма в странах ЕС.

Наряду с этим, "ЕС находится в очень опасной ситуации. Он может разрушиться", констатирует аналитик Французского института международных отношений в Париже Филипп Моро Дефарж, соглашаясь с оценками других экспертов и политиков, передает Голос Америки.

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Однако, как и по многим другим вопросам, члены ЕС не могут прийти к согласию по предложенным сценариям, и встреча в Версале с ограниченным числом участников не может оказать серьезного влияния. У всех четырех лидеров — слабые позиции, начиная с Олланда, который покинет пост президента через несколько недель. Предстоят выборы во Франции, ФРГ, а Италия погрязла в огромных долгах.

"Это не политическая, а сентиментальная и эмоциональная встреча, участники которой хотят заявить, что ЕС очень важен, и его нужно сохранить, — говорит Дефарж, которого цитирует Голос Америки. - Даже если они придут к согласию по каким-то практическим вопросам, у них нет потенциала для реализации соглашений".

Положение двух лидеров ЕС в Брюсселе также очень хрупко. Правительство Польши, которое когда-то возглавлял председатель Европейского совета Дональд Туск, выступило против его избрания на второй срок, хотя многие другие страны-члены ЕС поддержали его кандидатуру. Жан-Клод Юнкер, который возглавляет исполнительный орган ЕС, заявил об уходе в отставку в 2019 году.

Нынешний саммит в Версале прошел по инициативе Олланда и предшествует празднованию 60-летия Римского договора, заложившего фундамент для построения единой Европы. Само празднование намечено на 25 марта в столице Италии.