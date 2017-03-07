"Нафтогаз" обвинил "Газпром" в препятствовании соединения ГТС Украины и Польши

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. "Газпром" направил отказ относительно соглашения по точке соединения ГТС Украины и Польши Германовичи/Дроздовичи, российская компания — "единственная заинтересованная сторона, которая отрицает установление стандартных рыночных отношений между операторами ГТС Украины и Польши", сообщается в пресс-релизе "Нафтогаза Украины".

"Газпром" отказывается выполнять европейские правила, которые предусматривается внедрить в пунктах соединения украинской и польской ГТС. При этом российская сторона ссылается на условия действующего контракта относительно транзита газа между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом". (…) "Газпром" направил свой отказ в рамках консультаций, которые операторы ГТС Украины и Польши, ПАО "Укртрансгаз" и GAZ-SYSTEM S.A., проводили с участниками рынка относительно соглашения о взаимодействии для точки соединения ГТС Украины и Польши Германовичи/Дроздовичи", — говорится в сообщении.

Российская сторона ссылается на условия действующего контракта относительно транзита газа между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом". При этом в релизе отмечается, что принципы сотрудничества и взаимодействия между операторами ГТС, заложенные в соглашении, полностью отвечают современным европейским практикам и регламенту ЕС.

"Укртрансгаз" и GAZ-SYSTEM S.A. после получения возражений "Газпрома" планируют обратиться к национальным регуляторам и антимонопольным органам двух стран, сообщает Прайм.

Поясняется, что целью обращений станет получение разъяснений относительно последующих действий, а также инициирования проверки. Компании хотят проверить, создают ли действия "Газпрома" угрозы и дополнительные барьеры для развития конкуренции на рынках газа Украины и Польши.

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"Укртрансгаз" в 2014-2015 годах подписал прямые соглашения о сотрудничестве с операторами ГТС Словакии, Польши и Венгрии относительно нескольких новых маршрутов, по которым теперь осуществляется импорт газа в Украину. Поясняется, что из-за позиции "Газпрома" "Укртрансгаз" до сих пор не может подписать аналогичные прямые соглашения по другим пунктам пропуска газа.