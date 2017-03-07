Новак в США: РФ хватит газа более чем на 50 лет

РИА Новости

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина/Прайм. Россия на сегодняшний день располагает разведанными запасами нефти и газа на срок более 50 лет, а себестоимость добычи составляет всего 10-15 долларов за баррель, заявил министр энергетики РФ Александр Новак, выступая на энергетической конференции CERAWeek.

"Я хочу сказать, что у нас в России большие запасы углеводородов: нефти, газа и угля… В частности, у нас разведанные запасы нефти и газа на сегодняшний день на срок более 50 лет, и огромный потенциал еще дополнительно углеводородов, который есть на шельфе, в Арктике", — сказал Новак.

Говоря о влиянии санкций и низких цен на нефть на российские нефтегазовые компании, министр отметил, что они сумели не только выстоять в сложной ситуации, но даже улучшить свои показатели.

"Компании не только сумели нарастить производство и повысить эффективность, но и снизить себестоимость добычи, которая составляет в среднем от 10 до 15 долларов за баррель", — сказал Новак.