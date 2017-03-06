РФ уведомила ЕК об обеспокоенности низкими запасами газа в ПХГ Украины

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Министр энергетики РФ Александр Новак на встрече с вице-президентом ЕК Марошем Шефчовичем высказал обеспокоенность низкими запасами газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины, а также сомнения в достаточных объемах закачки топлива при подготовке к уже следующей зиме.

"Я выразил обеспокоенность, поскольку зима не закончилась, еще месяц, запасов газа мало, так что мы проинформировали (Шефчовича — Ред.)", — сказал Новак журналистам в кулуарах конференции CERAWeek, рассказывая об итогах встречи с вице-президентом Еврокомиссии. "Вызывает вопрос закачки газа уже в новом сезоне. Практически полностью истощены запасы газа в (украинских — Ред.) ПХГ", — добавил министр.

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Ранее Новак сообщил журналистам, что на встрече с Шефчовичем в Хьюстоне обсуждалась, в том числе, ситуация с газопроводом Opal, строительство газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", надежность транзита газа через Украину.

Согласно данным на сайте "Укртрансгаза" (оператор украинской газотранспортной системы), объем газа в ПХГ Украины на 5 марта составил 8,216 миллиарда кубометров, а уровень заполнения хранилищ — 26,55%.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа в 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в последние два года.

Власти России и "Газпром" неоднократно выражали опасения относительно прохождения Украиной пиков спроса на газ в связи с недостаточной заполненностью украинских ПХГ. Представители "Нафтогаза" и чиновники, однако, утверждают, что уровень запаса газа в ПХГ достаточен и обещают обеспечить безопасный транзит газа из РФ в Европу. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев 2 марта в очередной раз заявил, что оставшихся в ПХГ Украины запасов топлива достаточно, чтобы без проблем пройти остаток отопительного сезона.

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Украина, Россия и ЕК в декабре прошлого года провели трехсторонние переговоры, в ходе которых украинская сторона выразила готовность купить у РФ от 1,5 до 4 миллиардов кубов газа этой зимой, а Россия подтвердила готовность обеспечить поставки газа. Однако договориться стороны так и не смогли, так как Киев настаивал на подписании допсоглашения к контракту с "Газпромом", которое приостановило бы действие условия "бери или плати".