Газопровод Польша - Украина: выгода себе во вред

РИА Новости Украина

Польша приняла решение о начале строительства нового газопровода до границы с Украиной: Германовичи — Страхоцина. Однако смысл этого решения представляется пока весьма туманно. Какую роль в этом проекте может сыграть Евросоюз? Это политический проект или возможность освоить дополнительные фонды?

На эти и другие вопросы в интервью Sputnik Polska ответил заместитель генерального директора по газовым проектам российского Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

— Проект действительно довольно странный, учитывая, во-первых, то, что украинские официальные лица заявляют, что их целью в энергетической политике к 2020 году является полное прекращение импорта газа и обеспечение потребностей в природном газе за счет собственных ресурсов. Если Украина эти планы намерена реализовать, то тогда непонятно, зачем строить этот газопровод, если Украине не будет нужен импортный газ.

Во-вторых, если Украине нужен будет импортный газ и газопровод будет построен, то о каком газе может идти речь? Это либо российский газ, который Польша будет реэкспортировать по реверсу в Украину, что мы наблюдаем и сейчас, но этот газ более дорогой, чем поставляемый напрямую из России. По-видимому, по политическим причинам это Украину устраивает. Второй вариант расширения этого маршрута — это связать Украину с СПГ-терминалом в Свиноустье, который был в прошлом году введен в эксплуатацию. Но нам хорошо известно, что сжиженный газ, поступающий на этот терминал, примерно в 1,5-2 раза дороже российского газа, поставляемого в Польшу. Учитывая стоимость транспортировки газа из Свиноустья в Украину, этот газ будет для украинских потребителей даже не золотым, а бриллиантовым.

Польско-украинский тандем набирает обороты. Последняя информация гласит, что "Нафтогаз" обратился в Общий суд Европейского суда справедливости с просьбой приобщить его к иску польской компании PGNiG Supply&Trading. Иск был подан поляками в связи с решением Европейской Комиссии о предоставлении "Газпрому" доступа дополнительно к 30% мощности европейского газопровода OPAL?

— Позиция "Нафтогаза" по этому вопросу абсолютно нерыночная. Она направлена на закрепление позиции "Нафтогаза" в качестве монопольного транзитера российского газа целому ряду европейских стран на долгосрочный период. А это значит — получить возможность диктовать свои условия, учитывая, что в 2019 году заканчивается срок контракта по транзиту газа. Продлить его на приемлемых условиях, однако, Украина не предлагала. Наоборот, настаивала на увеличении тарифных ставок в одностороннем порядке при действующем контракте. Можно представить, какие условия Украина выставит для перезаключения контракта.

Что касается сложившегося польско-украинского тандема, то поляки и украинцы об этом договаривались на высшем уровне, имея в виду совместное противостояние российским инициативам. При этом позиция Польши представляется очень слабой, поскольку транзитные мощности через территорию Польши используются максимально. Тем более что газопровод строился и эксплуатируется совместно польскими и российскими компаниями. Поэтому Польша, по тем же политическим причинам, тормозит продление транзитного договора, который истекает в 2022 году, хотя решение о его продлении было принято несколько лет назад, и текст договора был парафирован, процедуры выполнены. Польша его не подписала, и это был чисто политический жест. Экономических рисков не было никаких.

Эти проекты Польши и Украины вписываются в общую политику и энергетическую стратегию Евросоюза?

— В целом, они никак не вписываются в том смысле, что эта политика сама по себе противоречива. С одной стороны она должна быть направлена, во-первых, на энергетическую безопасность, безопасность поставок, а любая диверсификация, которая происходит на рыночных условиях, она очень полезна и необходима, потому что она расширяет возможности и гибкость рынка, его ликвидность. Во-вторых, она снижает транзитные риски "Газпрома", увеличивает безопасность поставок. В-третьих, развиваются конкуренция и транспортная инфраструктура. Причем инвестиции реализуются на рыночных условиях и без средств налогоплательщиков. Чего нельзя сказать о политически мотивированных инвестициях, которые, к сожалению, а может быть к счастью некоторых игроков, обеспечиваются непонятными источниками поставок газа. Не исключено, что проект газопровода до границы с Украиной — Германовичи — Страхоцина может иметь и такой смысл, то есть освоить средства Евросоюза, которые выделяются на развитие инфраструктурных проектов, не имеющих экономической целесообразности, с точки зрения рынка, но которые имеют экономическую целесообразность с точки зрения тех, кто осваивает эти средства.