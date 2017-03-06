наверх
07.03.201700:19
Курсы валют НБУ
  • EUR28.62- 0.03
  • USD27.02- 0.10
Рубрики
Ещё
    Экономика

    К падению потребления газа привело проседание промышленности - Землянский

    Тема:

    ЕС - Украина - РФ: снова газ (471)

    11810
    Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире ГС заявил, что причиной значительного сокращения отбора газа из хранилищ послужила не только теплая погода.
    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Украина сократила отбор газа из хранилищ. В частности, с начала отопительного сезона его запасы снизились на 44%, или на 6,5 млрд кубометров. Осталось в хранилищах более 8 млрд кубометров топлива. При этом "Укртрансгаз" сообщил, что, например, 4 марта, отбор газа составил всего 16,5 млн кубометров.

    Газопровод. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich
    Газопровод Польша - Украина: выгода себе во вред

    В свою очередь, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире радиостанции "Голос Столицы" отметил, что не только теплая погода привела к значительному сокращению отбора газа из хранилищ.

    "У нас очень сильно просела промышленность, это происходит последние два года, а промышленность у нас была одним из ключевых потребителей, особенно, при прохождении отопительного сезона, и, в принципе, большие объемы газа, которые находились в хранилищах, они, прежде всего, рассчитывались на потребление со стороны промышленности. Во-вторых, давайте понимать, что у нас ушло население: один из крупнейших потребителей начал переходить на дрова", — пояснил эксперт.  

    Читайте также: "Нафтогаз" не правомочен устанавливать новые тарифы для населения — Землянский

    Украина, Россия и ЕК в декабре прошлого года провели трехсторонние переговоры, в ходе которых украинская сторона выразила готовность купить у РФ от 1,5 до 4 миллиардов кубов газа этой зимой, а Россия подтвердила готовность обеспечить поставки газа. Однако договориться стороны так и не смогли, так как Киев настаивал на подписании допсоглашения к контракту с "Газпромом", которое приостановило бы действие условия "бери или плати".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Роман Насиров в зале суда. Избрание меры пресечения
    Мнимый больной. Суд над Насировым
    Судьи во время слушания по делу слушания дела по жалобе Украины против России в Международном суде ООН, 6 марта, 2017 года
    Гаага рассматривает иск Украины к России
    Блокада расширяется: активность в Конотопе
    Работа за компьютером
    Неугодные СМИ. Власть против медиа