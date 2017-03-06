К падению потребления газа привело проседание промышленности - Землянский

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Украина сократила отбор газа из хранилищ. В частности, с начала отопительного сезона его запасы снизились на 44%, или на 6,5 млрд кубометров. Осталось в хранилищах более 8 млрд кубометров топлива. При этом "Укртрансгаз" сообщил, что, например, 4 марта, отбор газа составил всего 16,5 млн кубометров.

В свою очередь, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире радиостанции "Голос Столицы" отметил, что не только теплая погода привела к значительному сокращению отбора газа из хранилищ.

"У нас очень сильно просела промышленность, это происходит последние два года, а промышленность у нас была одним из ключевых потребителей, особенно, при прохождении отопительного сезона, и, в принципе, большие объемы газа, которые находились в хранилищах, они, прежде всего, рассчитывались на потребление со стороны промышленности. Во-вторых, давайте понимать, что у нас ушло население: один из крупнейших потребителей начал переходить на дрова", — пояснил эксперт.

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Украина, Россия и ЕК в декабре прошлого года провели трехсторонние переговоры, в ходе которых украинская сторона выразила готовность купить у РФ от 1,5 до 4 миллиардов кубов газа этой зимой, а Россия подтвердила готовность обеспечить поставки газа. Однако договориться стороны так и не смогли, так как Киев настаивал на подписании допсоглашения к контракту с "Газпромом", которое приостановило бы действие условия "бери или плати".