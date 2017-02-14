ЕК: несмотря на проблемы в энергетике Украины, транзит газа из РФ в ЕС в норме

КИЕВ, 14 фев – РИА Новости Украина. Представитель пресс-службы Еврокомиссии заявил, что транзит газа из РФ в страны Евросоюза через территорию Украины идет нормально, несмотря на проблемы в энергетической сфере Украины, сообщает РИА Новости.

"Потоки газа в ЕС нормальные", — ответил представитель пресс-службы на вопрос, не появились ли у Еврокомиссии опасения за транзит российского газа в страны ЕС из-за сложившейся в энергетике Украины ситуации.

По словам собеседника агентства, встреч представителей Еврокомиссии и Украины не предусмотрено.

Украина оказалась на грани чрезвычайного положения в энергетике в связи с нехваткой антрацита, который используется на украинских энергогенерирующих станциях. Ситуация возникла после начала блокады грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик в понедельник заявил, что альтернативой углю из Донбасса может быть только импорт угля или газа из РФ. Вместе с тем, по его словам, вариант импорта электроэнергии из России Киев не рассматривает. Со своей стороны в Минэнерго РФ заявили РИА Новости, что Россия готова поставлять газ в Украину, однако для этого "Нафтогаз" должен обратиться к "Газпрому".