Украина ведет переговоры по закупке 1 млн тонн антрацита в США

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сообщил, что власти ведут переговоры о закупке угля в США.

"У меня есть неподтвержденная информация о том, что сейчас ведутся переговоры о поставке 1 миллиона тонн угля антрацитовой группы из США", — сказал Насалик на пресс-конференции во вторник.

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Он добавил, что переговоры ведутся на уровне частного сектора, о результатах может стать известно на следующей неделе.

Из-за конфликта в Донбассе Украина лишилась большинства угледобывающих шахт. Ранее угля не хватало в том числе и для производства электроэнергии, поэтому в Украине проводились веерные отключения электричества.