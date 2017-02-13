Запасы газа в хранилищах опустились ниже 9 млрд кубометров

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины опустились ниже 9 миллиардов кубометров, сообщает оператор газотранспортной системы страны компания "Укртрансгаз".

"По состоянию на сегодняшнее утро запасы голубого топлива в газохранилищах уменьшились до уровня 8,969 миллиарда кубических метров", — говорится в сообщении.

По оперативной информации центрального диспетчерского департамента, суточный отбор природного газа осуществляется на 10 хранилищах в режиме 71 миллион кубометров.

В компании уточнили, что для покрытия потребностей отечественных потребителей используется природный газ отечественной добычи — 57 миллионов кубометров в сутки, импортированный из Европы — 47,8 миллиона кубометров в сутки, а также накопленный в газохранилищах.

По данным "Укртрансгаза", в январе текущего года из подземных хранилищ Украины было отобрано 2,1 миллиарда кубометров голубого топлива.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа на уровне 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в последние два года.

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Украина, РФ и ЕК 9 декабря прошлого года провели трехсторонние переговоры, в ходе которых украинская сторона выразила готовность купить у РФ от 1,5 до 4 миллиардов кубов газа этой зимой, а Россия подтвердила готовность обеспечить поставки газа. Однако договориться стороны так и не смогли, так как Киев настаивал на подписании допсоглашения к контракту с "Газпромом", которое приостановило бы действие условия "бери или плати".