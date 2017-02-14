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    Минэнерго РФ заявило о готовности поставлять газ в Украину

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    (обновлено: )26301
    Министерство энергетики РФ выразило готовность поставлять газ в Украину, однако для этого "Нафтогаз" должен обратиться к "Газпрому", сообщили в ведомстве.
    Газовая компрессорная станция
    RIA News Александр Мазуркевич | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина/Прайм. Россия готова поставлять газ в Украину, но для этого "Нафтогаз" должен обратиться к "Газпрому", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Минэнерго РФ.

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    "У нас есть действующий контракт с "Газпромом", в котором зафиксированы условия. Поставлять готовы, но для этого "Нафтогаз" должен обратиться к "Газпрому", — сказал собеседник агентства.

    Украина оказалась на грани чрезвычайного положения в энергетике в связи с нехваткой антрацита, который используется на энергогенерирующих станциях. Ситуация возникла после начала блокады грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

    Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик в понедельник сообщил, что альтернативой углю из Донбасса может быть только импорт угля или газа из РФ.

    Украина впервые в этом году не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону и закачивала в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа на уровне 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в последние два года.

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    Представители "Нафтогаза" и чиновники утверждают, что уровень запасов газа в украинских ПХГ не вызывает беспокойства, и обещают обеспечить безопасный транзит газа из РФ в Европу зимой. Российские власти, однако, были обеспокоены недостаточной заполненностью украинских ПХГ к началу отопительного сезона.

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