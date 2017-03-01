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    Землянский: в Украине был газовый, а теперь будет еще и угольный реверс

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    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации" (610)

    (обновлено: )31980
    Покупка угля в России, по словам эксперта в энергетической сфере Валентина Землянского, будет аналогична покупке российского газа по реверсу из Европы: в Украину будет поставляться донецкий уголь, но уже по мировым ценам.
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в условиях блокирования поставок угля из Донбасса, Киеву придется покупать антрацит либо в США, что не выгодно, либо в России.  

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Через Россию пойдет тот же донбасский уголь, нужно понимать, что в данном случае никто из Кузбасса тащить не будет. То есть по документам это будет  уголь, добытый в России, но на самом деле по факту это будет уголь из Донбасса, который будет продаваться естественно по мировой цене, ничем не отличающейся от цены на уголь из ЮАР или Австралии", – сказал директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский в комментарии РИА Новости Украина

    По его словам, технически возможно завозить уголь в Украину из дальнего зарубежья, однако остается открытым вопрос, во что это выльется и во сколько обойдется.

    "Вопрос в цене. В данном случае повысится себестоимость у тепловиков, и они будут требовать повышения себе и без того достаточно высоких тарифов. И впоследствии это приведет к росту тарифов для населения – опять скажут, что цена на электроэнергию, которую платит население после всех повышений, экономически не обоснована", – прогнозирует Землянский.

    Покупка угля в России, по словам Землянского, будет аналогична покупке российского газа по реверсу из Европы.

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    "В результате этой блокады все сейчас довели до той схемы, которая сейчас работает на газовом рынке, когда цена на уголь будет привязываться к мировой цене. Но если сейчас эта привязка, скажем, несколько размазана, хотя дает дополнительные доходы для тепловой генерации, то это будет уже прямая привязка, как это происходит на сегодняшний день с газом, когда привязываются напрямую к котировкам по NSG или других европейских хабов. В конечном счете все это приведет к росту тарифов до европейского уровня, соответственно, при падающих доходах, и невозможности населения оплачивать счета. И электроэнергия станет действительно доступной только для богатых", – подытожил эксперт.

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