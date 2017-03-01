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    Гройсман: из-за блокады Донбасса придется покупать уголь в США или РФ

    Тема:

    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации" (593)

    (обновлено: )16740
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в условиях блокирования поставок угля из Донбасса, Киеву придется покупать антрацит либо в США, что не выгодно, либо в России.

    "Сегодня мы имеем блокаду энергетическую, экономическую. Вчера мы встречались с руководителями металлургических предприятий, в том числе с иностранным капиталом, которые четко сказали, что, если мы не используем украинские недра и украинский уголь, например для металлургии, то есть только два варианта закупать этот уголь — этот уголь можно покупать в США, что не выгодно и долго, либо в РФ", — сказал Гройсман на заседании правительства в среду.

    Охраняете, чтобы детям не было тепла?: местные жители против блокады ЛДНР. Видео
    Общественное ТВ Донбасса/Youtube
    "Охраняете, чтобы детям не было тепла?": местные жители против блокады ЛДНР

    По его словам, последствия блокады будут разрушительными для экономики государства.

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    В конце января группа бывших участников бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.

    Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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