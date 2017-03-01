Золотарев: уголь будем покупать по формуле "Ростов+"

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в условиях блокирования поставок угля из Донбасса, Киеву придется покупать антрацит либо в США, что не выгодно, либо в России.

"Сегодня мы имеем блокаду энергетическую, экономическую. Вчера мы встречались с руководителями металлургических предприятий, в том числе с иностранным капиталом, которые четко сказали, что, если мы не используем украинские недра и украинский уголь, например для металлургии, то есть только два варианта закупать этот уголь — этот уголь можно покупать в США, что не выгодно и долго, либо в РФ", — сказал Гройсман на заседании правительства в среду.

По его словам, последствия блокады будут разрушительными для экономики государства.

"У нас стоимость угля определяется не экономическими составляющими, а коррупционной рентой. Вследствие конгениальной политики нынешней власти, покупать уголь мы будем уже не по формуле "Роттердам+", а по формуле "Ростов+", с чем можно и поздравить. Это аносирование того, что простым украинцам платить придется больше и дороже — именно под это подводится идеологическая база. Доставлять уголь из США можно, но какова цена вопроса? Явно, что для рядовых украинцев это будет далеко не самый приемлемый и выгодный вариант", — сказал политолог, руководитель Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в комментарии РИА Новости Украина.

Отвечая на вопрос, не могла бы в таком случае транспортная блокада неподконтрольных территорий Донбасса организована с целью увеличить коррупционные финансовые потоки, политолог отметил, что вряд ли это так, и ситуация с блокадой явно вышла из-под контроля.

"Может быть, Порошенко и рассчитывал потеснить Ахметова, заставить поделиться частью активов, исключить финансирование, допустим, Тимошенко — безусловно преследовал какие-то меркантильные политические и экономические цели. Но то, как повернулась ситуация сейчас с национализацией предприятий и фактически тем, что Украина может лишиться 20% бюджета в результате прекращения поступлений, думаю, уж на это Порошенко явно не рассчитывал", - считает политолог.

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Говоря о геополитических последствиях блокады, по мнению политолога, в глазах президента США Дональда Трампа президент Украины превращается в часть проблемы.

"То есть, Порошенко представлял себя и продавал Обаме, Меркель, Оланду, как решение украинской проблемы, а теперь он является ее частью. И я думаю, что осознание этого факта портит Порошенко и сон и аппетит", - заключил Золотарев.