Кубив: угольная блокада - это третий фронт войны против Украины

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Развернутая в Донбассе угольная блокада, обусловившая резкое сокращение дефицитного для Украины антрацитного угля и, как следствие, резкое сокращение производства на тепловых станциях и металлургических предприятиях — это прямая диверсия против Украины и фактически третий фронт войны против государства. Об этом сказал первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

"Мы имеем дело с реальной диверсией, фактически открылся третий фронт войны", — приводит слова Кубива УНИАН.

Чиновник подчеркнул, что последствия блокады могут быть крайне разрушительными, поскольку речь идет о возможном срыве макропоказателей развития, недополучении бюджетных поступлений, валютной выручки.

По словам Кубива, в Украине есть законы, и государством не может управлять "горстка людей". "Они хотят создать монополию торговли (углем — Ред.) с Россией?", — задался вопросом Кубив.

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Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.