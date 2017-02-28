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    Общество

    Аваков попросил полномочий для решения ситуации с блокадой Донбасса

    Тема:

    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации" (573)

    (обновлено: )26601
    Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил предоставить полномочия силовым органам, чтобы "восстановить ситуацию" с ж/д блокадой Донбасса.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что силовики должны получить необходимые полномочия для урегулирования ситуации с железнодорожной блокадой Донбасса.

    Адвокат Егор Штокалов
    Егор Штокалов, facebook
    Разгон блокады Донбасса с точки зрения юриста

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

    "Давайте соблюдать те законы, которые есть, и давайте дадим полномочия силовым органам, чтобы восстановить здесь ситуацию", — сказал Аваков на встрече с металлургами, не уточнив, какие именно полномочия необходимы и кто их должен дать.

    Смотрите также: Последствия блокады ЛНР и ДНР в цифрах

    Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.

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